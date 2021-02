11 feb 2021 10:00

VIDEO! TOM BRADY UBRIACO: LA FESTA PER IL TITOLO L'HA RIDOTTO IN UNO STATO PIETOSO - SOGNATE DI ESSERE COME LUI? ECCO COME SI DIVENTA GRANDI CAMPIONI SENZA ETÀ SECONDO DARIO SILVESTRI, PERFORMER COACH DI GIORGIO CHIELLINI: “BISOGNA CHIEDERSI COSA LI SPINGE A CONTINUARE SEMPRE CON UNA FORZA MAGGIORE ANCHE DOPO ESSERE CADUTI. OLTRE AD AVERE QUALCOSA DI STRAORDINARIO SCRITTO NEL DNA, HANNO PRIMA DI TUTTO UNA LEADERSHIP MAGNETICA DENTRO E FUORI DAL CAMPO E…” - VIDEO