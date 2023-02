VIPERETTA, SE CI SEI, BATTI UN COLPO! SE FERRERO OGGI NON FARA’ UNA RICAPITALIZZAZIONE PER LA SAMPDORIA E’ IN ARRIVO UNA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA - SERVONO TRA I 35 E I 50 MILIONI PER SALDARE GLI STIPENDI DEI TESSERATI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022: ALTRIMENTI SARANNO PROBLEMI (I TIFOSI BLUCERCHIATI SONO SUL PIEDE DI GUERRA NEI CONFRONTI DI VIPERETTA)

Da una parte la rincorsa, già così complicata, alla salvezza sul campo. Dall'altra i problemi societari che potrebbero rendere vano ogni sforzo del tecnico Dejan Stankovic e dei giocatori. Il momento della Sampdoria, prolungato nel tempo, non è certo dei migliori e in fondo a un tunnel di cui non si vede la fine c'è la sagoma ben poco rassicurante di Massimo Ferrero.

L'ultimo capitolo di una storia che è tutto fuorché positiva porta dritta a queste drammatiche 24 ore: se oggi, scrive infatti la Gazzetta dello Sport, la famiglia Ferrero, socio di maggioranza del club, non ricapitalizzerà per una cifra tra i 35 e i 50 milioni, non sarà possibile saldare gli stipendi dei tesserati relativi al quarto trimestre 2022 (circa 11 milioni) entro il limite previsto di due settimane e la Samp andrebbe verso una penalizzazione in classifica.

Una conclusione, questa, che, va da sè, renderebbe ulteriormente complicata la risalita della squadra verso il quart'ultimo posto e la salvezza, già oggi lontane ben 8 punti. Tutto, insomma, è nuovamente in mano a Ferrero. In caso di ricapitalizzazione, infatti, il club avrebbe i soldi per onorare gli impegni fino al termine del campionato. Se invece questo non dovesse accadere, sarebbe più che probabile un intervento delle banche.

Intanto il CdA CdA sta comunque continuando a operare per consentire alla Sampdoria di avere disponibilità dalle linee di credito già attive per fronteggiare le scadenze che verranno, al fine di poter portare regolarmente a termine la stagione. Ma la situazione rimane drammatica, fuori e dentro il campo.

