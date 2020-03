18 mar 2020 08:11

IL VIRUS NELLE CULLE - AL BAMBIN GESÙ DI ROMA UN BIMBO 5 MESI POSITIVO. E’ IN ISOLAMENTO, «MA NON PRESENTA COMPLICAZIONI» - AD OGGI SONO STATI OLTRE 120 I BAMBINI SEGNALATI E GESTITI DAL BAMBINO GESÙ COME CASI SOSPETTI. SOLO DUE, CON QUESTO, I CASI POSITIVI, ENTRAMBI IN FORMA LIEVE E IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE...