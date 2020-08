19 ago 2020 17:48

VIRUS NEL PALLONE: DOPO KIRIL DESPODOV CI SONO ALTRI TRE GIOCATORI DEL CAGLIARI POSITIVI AL COVID-19 – I CONTROLLI SONO STATI FATTI PRIMA DEL RITIRO CHE ERA IN PROGRAMMA PER DOMANI AD ARITZO E CHE ADESSO CON OGNI PROBABILITÀ VERRÀ ANNULLATO O RINVIATO DI QUALCHE SETTIMANA – IN QUESTE CONDIZIONI, SIAMO SICURI CHE LA SERIE A POSSA RIPARTIRE?