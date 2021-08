16 ago 2021 18:27

VOLA COME UNA FARFALLA, MENA COME SUO NONNO - NICO ALI WALSH, NIPOTE DEL GRANDE MUHAMMAD ALI (SUA MADRE È RASHEDA ALI, UNA DELLE FIGLIE DELL'EX RE DEI PESI MASSIMI), HA ESORDITO AL PROFESSIONISMO, DA PESO MEDIO, BATTENDO PER KO TECNICO ALLA PRIMA RIPRESA JORDAN WEEKS - "PER VOI È STATO IL PIÙ GRANDE PUGILE DI TUTTI I TEMPI, MA PER ME ERA ANCHE UNA GRANDE PERSONA E MI MANCA TANTISSIMO"