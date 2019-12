“TIFO PER IL PAPA, PER MATTARELLA, PER IL RE DI GIORDANIA” (PER IL RE DI GIORDANIA?). VI SPIEGO IL MOTIVO – MANCINI A TUTTO CAMPO: “MI SONO DATO DEL PIRLA QUANDO NON HO CHIESTO SCUSA A BEARZOT NEL 1984 E QUANDO HO DETTO NO A SACCHI, CHE NON VOLEVO TORNARE IN NAZIONALE NEL 1994. ALLA FINE TI PENTI SEMPRE” – “MANTOVANI MI DISSE: SPERA DI AVERE UN FIGLIO COME TE. È VERO CHE MI VOLEVA MOLTO BENE, MA …” - E POI l’EUROPEO, IL RAZZISMO NEL CALCIO E LA RELIGIONE