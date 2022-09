CHIP E BUOI DEI PAESI TUOI, CAPITO APPLE? - IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI HA REALIZZATO L’IMPORTANZA GEOPOLITICA DEI MICROCHIP E HA AVVIATO IL SUO PIANO PER EROGARE 52 MILIARDI A SOSTEGNO DELLA LORO PRODUZIONE INTERNA – MA IL SEGRETARIO DEL COMMERCIO NON HA USATO MEZZI TERMINI: “LE AZIENDE CHE RICEVONO FONDI AI SENSI DEL CHIPS ACT NON POSSONO COSTRUIRE STRUTTURE TECNOLOGICHE ALL'AVANGUARDIA O AVANZATE IN CINA PER DIECI ANNI” - LA STRATEGICITA' DEI CHIP RIGUARDA ANCHE L'ITALIA CHE USA ANCORA IL GOLDEN POWER PER... - VIDEO