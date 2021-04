A VOLTE RITORNANO! – IL CURRICULUM FANTASMA DEL NUOVO CAPO DIPARTIMENTO DELLO SPORT, MICHELE SCISCIOLI: DI LUI SI SA CHE E’ STATO MANAGER DELLA SOGIN A MOSCA, MA SOPRATTUTTO CHE E’ L'UOMO OMBRA DI GIORGETTI, GRANDE NEMICO DI MALAGO’ – SCISCIOLI, GIÀ CAPO DIPARTIMENTO DELLO SPORT CON IL CONTE 1, HA SCRITTO LA RIFORMA CHE AVREBBE DOVUTO TOGLIERE SOLDI E POTERE AL CONI. E ORA TORNA COME SPINA NEL FIANCO DI "MEGALÒ"...

SCISCIOLI: IL RETROSCENA DELLA NOMINA

IL CURRICULUM INESISTENTE DI MICHELE SCISCIOLI

Estratto dell’articolo di Sergio Rizzo per www.repubblica.it

michele sciscioli

Ma quale curriculum avrà "visto" il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli prima di sottoscrivere la nomina del nuovo capo del dipartimento dello sport, Michele Sciscioli", è mistero. Di sicuro non quello reperibile sul sito ufficiale di Palazzo Chigi, perché lì dentro non c'è scritto praticamente nulla.

malagò giorgetti

Nulla, tranne che è nato nel 1980, si è laureato in scienze politiche alla statale di Milano e nel 2006 ha fatto un "Master in international affairs" (dove? Boh...). Manca, in quel curriculum, il dettaglio che farebbero capire perché il dottor Michele Sciscioli, già a palazzo Chigi capo del dipartimento dello Sport con il primo governo di Giuseppe Conte, abbia ripreso possesso della medesima poltrona già occupata tre anni fa. Il dettaglio si chiama Giancarlo Giorgetti.

valentina vezzali

Di Sciscioli si sa che è laureato in Scienze Politiche e ha lavorato come manager della Sogin, presso la sede di Mosca.

Ma non c'è da stupirsi. Il caso Sciscioli è il frutto avvelenato di uno spoils system all'amatriciana che ha consentito la contaminazione dei gangli tecnici più delicati con gli interessi di partito, per non dire di corrente o addirittura personali. Quasi sempre, quel che è ancora peggio, senza alcun riguardo per le competenze necessarie…

L'ARTICOLO INTEGRALE:

Michele Sciscioli, Giancarlo Giorgetti, Rocco Sabelli, Andrea Abodi

malago e giorgetti foto mezzelani 10 malago e giorgetti foto mezzelani malago e giorgetti foto mezzelani 11 malago e giorgetti foto mezzelani