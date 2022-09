WANDA NARA-ICARDI, SCENE DA UN PATRIMONIO: COME DIVIDERANNO LE LORO RICCHEZZE? – 5 CASE, 7 AUTO DI LUSSO, SOCIETÀ, LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO E I MARCHI DI COSMETICI: MAURITO E WANDA POTREBBERO PRESTO DOVER DIVIDERE L’INGENTE PATRIMONIO – I DUE APPARTAMENTI A MILANO E LA CASA IN CAMPAGNA, IN PROVINCIA DI NOVARA CHE SI AGGIRA ATTORNO AI 2 MILIONI DI EURO – L’EX LADY ICARDI DOVRA’ MOLLARE ANCHE LA PROCURA DI MAURITO…

Salvatore Riggio per corriere.it

icardi wanda nara

Se si siano o meno davvero separati, non sarà più un segreto per nessuno con l’evolversi degli eventi. Ma a ogni voce di divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, sua moglie e agente, si torna a parlare del patrimonio che la coppia dovrà dividersi. E non è cosa da poco. Detto questo, a quanto pare – ma attenzione ai colpi di scena – i due sono pronti a firmare le carte del divorzio e a dividere l’ingente patrimonio accumulato in nove anni di matrimonio.

Qualche mese fa fu il portale argentino Noticias a elencare tutti i beni dei due. Conti alla mano, Wanda Nara è proprietaria al 100% della società «World Marketing Football», con la quale gestisce due attività fondamentali: il marchio «MI9» di Mauro Icardi e «Wan Collection», una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a collaborare nel 2017. Da qualche mese l’argentina ha aperto un’altra attività, la «Wanda Cosmetics».

mauro icardi 2

Inoltre, ci sarebbero anche sette auto di lusso e cinque case. Infatti, possiedono una Lamborghini Huracan Spyder blu (valutata circa 230 mila euro), una Bentley Bentayga (150 mila euro), una Rolls Royce Ghost bianca e nera di quasi 300 mila euro, un Hummer H2 personalizzato dotato di una playstation che è valutato all’incirca 110 mila. Oltre a una Mercedes Benz Classe G e un Range Rover (entrambi dal valore di 160mila euro) e un camion Cadillac Escalade che supera quota 100 mila.

Finito? Macché. L’elenco dei beni non finisce qui. Perché Icardi e Wanda Nara possiedono ben due appartamenti a Milano: uno si trova a pochi passi dallo stadio San Siro (e comprende una piscina privata in terrazza); l’altro è situato nel quartiere Porta Nuova. Qualche anno fa la coppia ha acquistato pure una casa in campagna, a Galliate in provincia di Novara, a meno di un’ora di distanza dal capoluogo lombardo. Il valore della struttura si aggira intorno ai due milioni di euro.

wanda nara icardi

Il loro patrimonio, inoltre, comprende anche una casa sul lago di Como (dove hanno dato fuoco ai vecchi mobili, scatenando un incendio) e una a Tigre, in Argentina: è l’abitazione che Wanda ha condiviso con l’ex marito Maxi Lopez nei primi mesi del loro matrimonio. La casa è rimasta alla donna come riscatto per tutti gli alimenti che in passato l’ex calciatore non le ha mai elargito. Insomma, un divorzio valutato sui 60 milioni di euro.

wanda nara icardi icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara ICARDI 19 mauro icardi wanda nara 1 mauro icardi wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara e icardi alle maldive icardi wanda nara wanda nara icardi