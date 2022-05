30 mag 2022 15:14

ZANIOLO LASCIA IL RITIRO DELLA NAZIONALE – DOPO LE POLEMICHE PER I SORRISI AL CORO DEI TIFOSI DELLA ROMA (“IL FIGLIO DI ZACCAGNI E’ DI ZANIOLO”) E L’INTERVENTO DI MANCINI CHE AVEVA BACCHETTATO IL TALENTINO GIALLOROSSO, ZANIOLO ABBANDONA COVERCIANO PER PROBLEMI FISICI – ANCHE KEAN OUT PER INFORTUNIO