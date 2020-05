26 mag 2020 11:43

ZARATE PAGATO A RATE (MA IL FISCO NON LO SA) - LOTITO NEL MIRINO DELLE ''IENE'': È ACCUSATO DI AVER COMPRATO L'ATTACCANTE ARGENTINO CON UN ''TRUCCO'': 7 MILIONI IN 5 ANNI ERA LA CIFRA DICHIARATA, IN REALTÀ ERANO 20, E GLI ALTRI 13 DOVEVANO PASSARE PER HOLDING INGLESI E FINIRE A UNA SOCIETÀ DEL FRATELLO DEL CALCIATORE. CHE CONFERMA TUTTO: ''DAL PRIMO GIORNO SAPEVO…'' - PERCHÉ SI VIENE A SCOPRIRE OGGI? PERCHÉ NON SONO ARRIVATI TUTTI I SOLDI