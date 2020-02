Da Il Fatto Quotidiano

nedved paratici foto mezzelani gmt 049

Gentile redazione, ho seguito molto perplessa le polemiche tra Commisso, presidente della Fiorentina, e Nedved, vicepresidente della Juventus: la pietra dello scandalo, al solito, è l' imparzialità o meno degli arbitri. A parte il livello becero del dibattito, a me sembra che attribuire sempre e solo le colpe al direttore di gara sia superficiale, se non ingeneroso e autoassolutorio. Che dite voi?

Elisa Dandolo

LA RISPOSTA DI PAOLO ZILIANI

Gentile Elisa, il nostro pensiero, invece, è che abbia fatto bene Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, a ribattere alle accuse di Commisso che aveva parlato di "arbitri che fanno vincere la Juventus", di "porcheria" e di "schifo". Ed è stata una fortuna che Nedved, nell' occasione, non fosse sotto squalifica per insulti agli arbitri come svariate volte gli è capitato da quando è dirigente della Juventus: ad esempio quando fu inibito per un mese per essersi scagliato contro l' arbitro Valeri al termine di Juventus-Sampdoria 1-2 (6 gennaio 2013, due gol di Icardi, la Samp che vince a Torino con un uomo in meno).

fabio paratici pavel nedved

Per meglio capirci: se dopo la recente sconfitta della Juventus in Supercoppa contro la Lazio (a Ryad, 22 dicembre 2019, 1-3), per la piazzata fatta negli spogliatoi a fine partita per l' arbitraggio di Calvarese, Nedved fosse stato squalificato per 40 giorni, invece che multato di 5 mila euro (al pari di Paratici), domenica non avrebbe potuto presentarsi negli spogliatoi per dire a Commisso che gli arbitri vanno rispettati: e sarebbe stato un peccato, perché le prediche fatte dal suo pulpito sono vangelo.

PAOLO ZILIANI

Nedved ha la massima devozione per gli arbitri, a patto che la Juve vinca. Certo, anche lui è umano: e può succedere che anche dopo una vittoria, come in Atalanta-Juventus 0-3, vada lo stesso a insultare l' arbitro Orsato, ricevendo i soliti 5 mila euro di multa, rimproverandogli di aver fischiato un rigore contro la Juve, per fallo di Chiellini, rigore poi parato da Buffon.

Insomma: Nedved che dice che prendersela con gli arbitri quando si perde è un alibi, è stata una bella pagina del nostro calcio. E dimenticavamo: non solo i dirigenti dovrebbero prendere esempio da lui, ma anche i calciatori.

AGNELLI NEDVED

Sapete cosa fece Nedved quando il compianto arbitro Farina, l' 1 dicembre 2006, gli mostrò il cartellino rosso in Genoa-Juventus 1-1 per aver calpestato un avversario (sua specialità della casa)? Lo insultò e gli calpestò un piede. Fosse stato un giocatore del Pizzighettone o dell' Akragas gli avrebbero dato 2 anni. Giocava nella Juve, gli diedero 5 giornate.

PAVEL NEDVED JR VS PICCININI

DA https://it.blastingnews.com/

sandro piccinini

Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina

Il tweet dell'ex telecronista Mediaset Sandro Piccinini ha scatenato la rabbia del figlio di Nedved, Pavel Jr.

Ovviamente c'era chi era schierato a favore di Pavel Nedved e chi invece sosteneva la tesi del presidente della Fiorentina Commisso. Ma quello che ha lasciato di stucco i tifosi bianconeri è stato il tweet di Sandro Piccinini. L'ex telecronista ha voluto dare un consiglio alla Juventus, sottolineando che il club non dovrebbe mandare a parlare Pavel Nedved, poiché, a suo dire, quando il vicepresidente bianconero era in campo era solito lamentarsi con gli arbitri e aveva un atteggiamento intimidatorio.

pavel nedved jr post

Queste parole di Piccinini hanno scatenato l'ira dei tifosi della Juventus e alla rabbia del popolo della Vecchia Signora si è aggiunta anche la reazione di Pavel Nedved jr, figlio del dirigente juventino. Il secondogenito del vicepresidente bianconero, tramite una storia su Instagram, è stato piuttosto duro e ha scritto: "Quando anche i giornalai fanno i giornalisti", queste le parole del ragazzo pubblicate sul noto social network.

Nedved difende la Juve

Pavel Nedved, ieri, ha parlato a diversi media per difendere la Juventus dagli attacchi del presidente della Fiorentina Commisso. Il vicepresidente bianconero ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Jtv: "Le parole di Commisso mi sono sembrate fuori luogo" ha detto Nedved, che poi ha aggiunto che quella di ieri è stata una bella partita ben giocata da entrambe le formazione e che i bianconeri hanno vinto meritatamente per 3-0. Inoltre, il vicepresidente della Juventus ha sottolineato che ultimamente le altre squadre fanno fatica a digerire le sconfitte contro i ragazzi di Maurizio Sarri e non accettano nemmeno le decisioni del Var.

Dunque per Nedved questi atteggiamenti non dovrebbero esserci perché non fanno bene al calcio.

Nedved invoca la calma

Pavel Nedved nel corso del suo intervento a Juventus TV ha anche spiegato che certe polemiche contribuiscono ad allontanare le persone dagli stadi e dunque certe dichiarazioni andrebbero evitate. Infine, il vicepresidente della Vecchia Signora ha spiegato che il club bianconero lavora per proporre il suo calcio sia in Italia che in Europa e perciò non capisce il senso di queste polemiche.

