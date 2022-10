LO ZOZZONE DI SIVIGLIA BECCATO A PISCIARE SULLA CHIESA DI PIAZZA DEL POPOLO URINA SULLE BASILICHE DELLA SUA CITTA’? O ASPETTA DI VENIRE A ROMA PERCHE’ TANTO SA CHE NON GLI SUCCEDERA’ NULLA? – I TIFOSI DEL BETIS TRASFORMANO PIAZZA DEL POPOLO IN UNA LATRINA A CIELO APERTO: CARTE, SPORCIZIA, BOTTIGLIE, FIUMI DI PIPI’. UNO SCHIFO SENZA FINE (IL PRECEDENTE DEI TIFOSI DEL FEYENOORD) - VIDEO

https://www.rainews.it/video/2022/10/carte-bottiglie-di-birra-polemica-sui-rifiuti-lasciati-dai-tifosi-del-betis-a-piazza-del-popolo-d3d2f8ed-7209-447a-80fc-3c5b01cbeb69.html

Da rainews.it

piazza del popolo tifoso betis che fa pipì sulla chiesa

Migliaia di bottiglie di plastica e vetro a terra, buste di plastica, cumuli di rifiuti di ogni tipo: dopo la festa dei tifosi del Betis Siviglia, piazza del Popolo è un'enorme distesa di immondizia abbandonata al degrado. Per tutto il pomeriggio, in attesa della sfida dell'Olimpico contro la Roma in Europa League, partita vinta dal club spagnolo per 1-2, migliaia di sostenitori del Betis hanno cantato e sostato trasformando la piazza in una macchia bianca e verde, i colori del club.

Ma al termine del pomeriggio, l'immagine è desolante: gli operatori dell'Ama hanno dovuto ripulire l'area, impraticabile a causa dei rifiuti che impedivano il passaggio anche a piedi. Sul posto mezzi e furgoni delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. In tutta la zona la circolazione è andata in tilt, con ripercussioni per il traffico fino allo stadio Olimpico.

tifosi Feyenoord barcaccia roma danni alla fontana della barcaccia vandalismo dei tifosi del feyenoord 8 danni alla fontana della barcaccia

piazza del popolo tifosi betis piazza del popolo tifosi betis piazza del popolo tifosi betis IL CAOS LASCIATO DAI TIFOSI DEL BETIS SIVIGLIA A PIAZZA DEL POPOLO ROMA piazza del popolo tifosi betis