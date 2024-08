BANKSY CI HA PRESO GUSTO CON LO ZOO – DOPO LA CAPRA SUL MURO DI UN PALAZZO DI LONDRA, SU UN ALTRO EDIFICIO SONO STATI DIPINTI DUE ELEFANTI E, SOTTO UN PONTE, TRE SCIMMIETTE – SI TRATTA DELLA NUOVA SCORRIBANDA LONDINESE DELL’ARTISTA: UN’OPERA IN PROGRESS CHE POTREBBE ESSERE LETTA COME UN OMAGGIO AL MONDO ANIMALE CONTRAPPOSTO ALLA BESTIALITÀ DEGLI ESSERI UMANI – E C’È CHI GIURA CHE LO ZOO NON SIA COMPLETO…

Estratto dell'articolo di Vincenzo Trione per www.corriere.it

[…] Banksy […] Dallo scorso 5 agosto, ha iniziato a postare sul suo sito e sul suo profilo Instagram gli esiti in bianco e nero di alcune recenti scorribande londinesi. Dapprima, nell’area di Kew Bridge, è apparso The Goat: sulla sporgenza della parete bianca di un edificio, una capra in equilibrio.

[…] in un’altra strada della capitale inglese, incastonati dentro finestre cieche sulla facciata di un palazzo, due elefanti che si osservano e allungano le proboscidi: per abbracciarsi o forse per combattere. Infine, su un ponte della metropolitana, tre scimmie intente a esibirsi in acrobatiche danze.

E oggi... Siamo dinanzi a un capitolo ulteriore del bestiario composto da Banksy nel corso degli anni: uccelli, colombe, scimmie, topi... Un’opera in progress, che potrebbe essere letta come un omaggio a La fattoria degli animali di George Orwell.

[…] attento a non farsi pedinare e scoprire, l’artista intraprende un’azione clandestina, disseminando le sue scritture corsare nel corpo della metropoli. Come tracce lasciate dietro di sé. […] Per certificare l’autografia delle sue iconografie, le pubblica sul web e sui social: in questo modo le diffonde, le moltiplica e le rimette in circolo, incurante del sistema dell’arte.

Il tema di questa ultima fiction in progress è il tragico destino del nostro pianeta.

[…] Banksy sembra annunciare un’apocalisse imminente. […] Per farsi profeta di una realtà in cui gli animali assediano un mondo sempre più disumano, anestetizzato, controllato, standardizzato. […]

