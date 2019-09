CESSO DI SCHERZARE – MAURIZIO CATTELAN CI TIENE A PRECISARE CHE IL FURTO DEL GABINETTO D’ORO NON E' UNA DELLE SUE BURLE: “UN CRIMINE TERRIBILMENTE SERIO ANCHE SE UN PO’ SURREALE VISTO CHE L’OGGETTO DEL FURTO È UN WATER” – “ALL’INIZIO HO PENSATO “CHI È COSÌ STUPIDO DA RUBARLO?”, MA POI…”

CATTELAN CESSO D'ORO

Maurizio Cattelan è intervenuto per precisare che il furto del cesso d’oro non è uno scherzo. L'artista, conosciuto per le sue burle al pubblico, ha chiarito di non aver nulla a che fare con il furto della sua opera d’arte in oro massiccio, rubata durante una mostra a Blenheim Palace, una residenza monumentale nell’Oxfordshire (Regno Unito) celebre per aver dato i natali a Winston Churchill.

silence! the opening maurizio cattelan 01 ph alex amoros

«Vorrei fosse uno scherzo - ha detto Cattelan – il crimine è terribilmente serio anche se un po' surreale visto che l’oggetto del furto è un water». Cattelan ha rivelato che, nei primi momenti, fosse convinto si trattasse di uno scherzo ("Chi è così stupido da rubare un water?"), ma poi ha ricordato che il cesso è realizzato in oro massiccio e vale almeno 4 milioni di dollari.

il cesso di cattelan al guggenheim

Cattelan spera che la sua opera, diventata famosa quando un curatore del Guggenheim si offrì di prestarlo alla Casa Bianca, continuerà a servire al suo scopo anche dopo la sua scomparsa: «L’opera rappresenta l'1% contro il 99%. Voglio essere positivo e pensare che la rapina sia una specie di azione ispirata a Robin Hood».

maurizio cattelan MAURIZIO CATTELAN MAURIZIO CATTELAN maurizio cattelan maurizio cattelan maurizio cattelan 22 maurizio cattelan 11 installation view, america, 2016, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation