GENERALI IN GUERRA – DONNET LICENZIA CIRINÀ CON EFFETTO IMMEDIATO PER "VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEALTÀ E DALLA GRAVE VIOLAZIONE DI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO DI LAVORO" - SALE LA POLEMICA PER LA CONVOCAZIONE DI DONNET IN PARLAMENTO PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO, PRESIEDUTA DA CARLA RUOCCO - OGGI LE POLEMICHE DIMISSIONI DI MARATTIN DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA