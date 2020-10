ENZO MARI, UN “LEONARDO CONTEMPORANEO” – SE NE VA A 88 ANNI IL MAESTRO DEL DESIGN CHE HA SEGNATO IL MONDO DEL MADE IN ITALY E DELLA CULTURA DEL NOVECENTO - LA NOTIZIA È STATA DIFFUSA DAL PRESIDENTE DELLA TRIENNALE DI MILANO, STEFANO BOERI: "TE NE VAI DA GIGANTE" - GLI OLTRE 1500 OGGETTI REALIZZATI PER LE AZIENDE ITALIANE (TRA CUI IL VASSOIO PUTRELLA, LA SEDIA DELFINA, LA SEDIA MARIOLINA). DA ALESSANDRO MENDINI ERA CONSIDERATO "LA COSCIENZA DEI DESIGNER"…

"Ciao Enzo. Te ne vai da Gigante". Con un tweet è stato questa mattina Stefano Boeri a dare l'annuncio della scomparsa di Enzo Mari, grande artista e disigner nato nel '32 a Novara e poi milanese per tutta la vita. E che sabato era protagonista proprio in Triennale di una mostra dedicata ai 60 anni di carriera. Era ricoverato al San Raffaele da alcuni giorni così come Lea Vergine, moglie e compagna da quasi 60 anni.

Presentando l'antologica curata a Palazzo dell'Arte, lo scorso giovedì Hans Ulrich Obrist definiva Mari un "Leonardo contemporaneo" sottolineando la vastità di argomenti, interessi, oggetti e opere con cui ha segnato sin dal Dopoguerra il mondo del made in Italy e della cultura del Novecento.

Studente in Brera dal '52 al '56, aveva militato nel gruppo di Arte cinetica e programmata al fianco tra gli altri di Bruno Munari, come lui artista e intellettuale prestato al design. E il suo nome così si lega oltre che ai cinque Compassi d'Oro conquistati (di cui uno alla carriera nel 2011), al vassoio Putrella per Dainese, alle posate Piuma per Zani&Zani, allo spremiagrumi Squeezer per Alessi, alle decine di provocazioni, mostre e progetti con cui invitava a una visione critica del mondo e della società.

Considerato da Alessandro Mendini "la coscienza dei designer", è sufficiente citare Proposta per un'autoprogettazione del '74, istruzioni per la costruzione fai-da-te di mobili che Mari invitava a interpretare in prima persona. Un'esperienza tornata di moda durante il lockdown.

