vandali in azione sulla scultura di jago

(ANSA) - Alcuni i ragazzi che camminano su ponte Sant'Angelo a Roma, sollevano la scultura dell'artista Jago contro il razzismo, intitolata "sono pronto al flagello ", e la spostano. Poi le immagini dell'opera deturpata, sulla scrivania degli uffici della polizia locale di Roma. Questo il video del gesto vandalico postato dallo scultore Jacopo Cardillo, in arte Jago, sul proprio profilo Instagram.

Il noto artista, sui social, ha quindi commentato: "Fortuna che c'erano le telecamere altrimenti ci saremmo persi questa performance di gruppo". Le immagini delle telecamere risalirebbero al 5 ottobre notte. La statua sarebbe stata quindi restituita all'artista dalla Polizia Locale del I Gruppo Prati, il 7 novembre.

scultura di jago vandalizzata vandali in azione sulla scultura di jago su ponte sant angelo vandali in azione sulla scultura di jago su ponte sant angelo scultura di jago vandalizzata 2 jago scultura di jago vandalizzata 3 la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo 2 opera di jago su ponte sant angelo la scultura di jago vandalizzata la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo scultura di jago vandalizzata 4 la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo la statua di jago in flagella paratus sum vandalizzata a ponte santangelo opera di jago su ponte sant angelo 2 statua di jago vandalizzata