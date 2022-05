“LA MARILYN DI WARHOL A 195 MILIONI DI DOLLARI? SONO DUE ICONE IMMORTALI AL PREZZO DI UNO” – ACHILLE BONITO OLIVA IN LODE DELL’OPERA DELL’INVENTORE DELLA POP ART, VENDUTA A UNA CIFRA RECORD DA "CHRISTIE'S": “HO SEMPRE CONSIDERATO WARHOL IL RAFFAELLO DELLA SOCIETÀ DI MASSA AMERICANA. LA CIFRA? NON CI PENSO, PUÒ ESSERE DETTATA DA MILLE VARIABILI. E POI NUTRO UN PROFONDO RISPETTO PER CHI DECIDE DI COMPRARE UN’OPERA COME QUESTA…”

Emanuela Minucci per www.lastampa.it

achille bonito oliva

Achille Bonito Oliva, il signore della Transavanguardia italiana, è il massimo conoscitore dell’opera di Andy Warhol.

E non si stanca di ripeterlo: «Lui non è stato solo l’inventore della Pop Art, ma l’icona immortale che ha anticipato il futuro». Il critico cita sorridendo il postulato dell’artista: «L’America è democratica perché tutti bevono Coca Cola».

Ben sapendo che da quella lattina partirà una feroce critica della società dei consumi, un lavoro di mistificazione dell'immagine che si allontanerà dai canoni classici dell'opera unica, neutrale e oggettiva compiendo così la grande rivoluzione».

shot sage blue marilyn di andt warhol 2

Ma professore, che cos’hanno in comune una lattina di Coca Cola e Marilyn?

«Sono entrambi delle icone».

La serigrafia della Coca Cola però non aveva mai raggiunto la cifra da capogiro toccato l’altra sera dal ritratto della Monroe, 195 milioni di dollari…

«Deve pensare che stavolta si trattava di un doppio mito al prezzo di uno».

Da Christie’s hanno paragonato il sorriso di Marilyn a quello della Gioconda. Un po’ troppo?

«No, pensi che io ho sempre considerato Warhol il Raffaello della società americana contemporanea...».

andy warhol 2

Vede qualche altro artista all’orizzonte che possa essere tanto capace di cristallizzare e insieme sbriciolare lo spirito del tempo?

«Assolutamente no. Per restare in Italia forse solo Morandi ci è riuscito a suo modo, con la sua replica delle nature morte con bottiglie sempre uguali e sempre diverse, è entrato nel mondo della serialità catturandone la novità nella ripetizione».

Un po’ come l’uomo virtuoso di Kierkegaard.

«Sì. Ma per il resto Warhol è rimasto ineguagliato. Nel suo genere la Pop-Art è stata un movimento unico. Equivale, in termini di paragone, al Rinascimento italiano per gli Stati Uniti d'America perché è stato un movimento artistico che ha saputo cogliere e raccontare tutti i grandi cambiamenti di quell'epoca: dalla rivoluzione del 1968, passando per la guerra del Vietnam e arrivando ai moderni sviluppi della celebrità e della società consumistica. In tutto questo fervore culturale, gliel’ho detto, Andy Warhol è stato il Raffaello della società di massa americana».

achille bonito oliva

Tornando a Marilyn ha qualcosa da ridire sulla cifra record spesa?

«Alla cifra non penso, può essere dettata da mille variabili, e poi nutro un profondo rispetto per chi decide di comprare un’opera come questa».

00 achille bonito oliva warhol coca cola achille bonito oliva andy warhol ACHILLE BONITO OLIVA 9 achille bonito oliva achille bonito oliva ACHILLE BONITO OLIVA 1 achille bonito oliva achille bonito oliva foto di bacco (1)

andy warhol 1 andy warhol le ferite di andy warhol dopo l attentato marilyn andy warhol 7 le ferite di andy warhol dopo l attentato shot sage blue marilyn andy warhol 6 shot sage blue marilyn andy warhol 8 shot sage blue marilyn andy warhol 1 shot sage blue marilyn andy warhol 2 shot sage blue marilyn andy warhol 4 shot sage blue marilyn andy warhol 5 shot sage blue marilyn di andt warhol 1