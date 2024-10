2 ott 2024 18:59

LA “PIÙ GRANDE” MOSTRA DEL FUTURISMO ALLA GALLERIA NAZIONALE È UN FLOP PRIMA ANCORA DELL’INAUGURAZIONE CHE SLITTA AL 2 DICEMBRE. FORSE GENNARO SANGIULIANO, CHE L’HA FORTEMENTE VOLUTA, NON SARÀ COSÌ DISPIACIUTO DI NON ESSERCI - BUDGET RIDOTTO, PRESTITI RITIRATI, CURATORI IN FUGA O COSTRETTI AL SILENZIO. NEL COMITATO SCIENTIFICO È ENTRATO ANCHE SHO, AL SECOLO FEDERICO PALMAROLI, VIGNETTISTA DEL QUOTIDIANO "IL TEMPO" – MIRELLA SERRI: "IL NUOVO MINISTRO GIULI PUÒ LIBERARE I CURATORI DALLA CONSEGNA DEL SILENZIO. SAREBBE UNA MOSSA DA GOVERNO LIBERO E FUTURISTA…”