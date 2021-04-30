MAI BUTTARE VIA GLI ABITI VECCHI, PRIMA O POI POTREBBERO SERVIRE PER UN'OPERA D'ARTE! RIELLO: ALLA STEPHEN FRIEDMAN GALLERY DI LONDRA DAL 13 APRILE SI PUÒ VEDERE "THREADBARE" (LA PAROLA POTREBBE ESSERE TRADOTTA CON "ABITO LISO" OPPURE "VESTITO CONSUNTO") – CI SI OCCUPA DI TESSUTI ATTRAVERSO I CONCETTI DI GENERE, SESSO E RAZZA…-
L'ATTORE BRITANNICO NOEL CLARKE ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI - 20 DONNE SOSTENGONO DI ESSERE STATE ABUSATE DALL'ATTORE E REGISTA, PREMIATO QUALCHE GIORNO FA AI BAFTA (CHE INTANTO LO SOSPENDONO) - LA NOTIZIA E' STATA DIFFUSA IERI SERA POCO PRIMA CHE ANDASSE IN ONDA UN EPISODIO DI ''VIEWPOINT'' IN CUI CLARKE E' PROTAGONISTA - IN RETE INTANTO TORNA A GIRARE IL VIDEO IN CUI CLARKE USA IL MICROFONO COME UN PENE... - VIDEO E FOTO
BRUNETTA RIMETTE IL GUINZAGLIO AI DIPENDENTI PUBBLICI - RIDOTTO LO SMART WORKING, IL MINISTRO RICHIAMA GLI STATALI IN UFFICIO: SALTA LA SOGLIA MINIMA DEL 50% DI PERSONALE AL LAVORO DA CASA, LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO ENTE - SECONDO IL MINISTRO SARÀ “GARANTITA LA SICUREZZA, IL CTS È D'ACCORDO”. MA LA CGIL SI INCAZZA: “SAREBBE MEGLIO NON METTERE UN INTRALCIO SUL PERCORSO DELLA CONTRATTAZIONE APPENA AVVIATO”
PAGARE MONETA, VEDERE CASELLO! - LA VALORIZZAZIONE DI AUTOSTRADE DA PARTE DEL CONSORZIO GUIDATO DA CDP RESTA LA STESSA (9,1 MILIARDI), MA ENTRANO IN SCENA LE COSIDDETTE “TICKING FEE”, IL RENDIMENTO DEL CAPITALE DEL 2% (200 MILIONI) CHE VIENE RICONOSCIUTO DAL PRIMO GENNAIO FINO ALLA CHIUSURA DELL’OFFERTA- TRA CASSA E MEF STAVANO CONSIDERANDO UN RIALZO PIÙ GENEROSO MA FRANCESCO GIAVAZZI, CONSIGLIERE ECONOMICO DI DRAGHI, HA CONSIGLIATO PRUDENZA
“CONDIVIDEVO FANTASIE ESTREME, CHE INCLUDEVANO L'INDICIBILE” - L’EX DIFENSORE DEL REAL E DELLA NAZIONALE TEDESCA CHRISTOPH METZELDER CONDANNATO PER PEDOPORNOGRAFIA: “CHIEDO PERDONO”. LE ACCUSE CHOC - L'EX CALCIATORE 40ENNE HA AMMESSO DI AVER INOLTRATO 18 FILE PORNOGRAFICI DI BAMBINI E GIOVANI...
CAFONALINO - PRESENTATO NELLA CHIESA DI SANT’IGNAZIO, A ROMA, IL NUOVO LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE, SEGRETARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI BERGAMO – CAZZULLO E SGARBI, NICOLETTA ROMANOFF, E POI MARISELA FEDERICI, CAMILLA MORABITO, MARISA E MARIO STIRPE: ECCO CHI C'ERA
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
CALMA E SANGUE COAGULATO - I RARI COAGULI DOPO IL VACCINO ASTRAZENECA, LETALI IN CIRCA UN QUINTO DEI CASI, COLPISCONO SOPRATTUTTO I PIÙ GIOVANI: AGLI UNDER 40 ANNI DOVREBBE ESSERE OFFERTA UN’ALTERNATIVA, CIOÈ PFIZER O MODERNA? SECONDO L’AGENZIA REGOLATRICE INGLESE DEI FARMACI “NESSUN VACCINO EFFICACE È SENZA RISCHI E I BENEFICI CONTINUANO A ESSERE SUPERIORI...”