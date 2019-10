UN MECENATE CONTEMPORANEO – SE NE VA A 85 ANNI OVIDIO JACOROSSI, IMPRENDITORE E COLLEZIONISTA, AVEVA APPENA INAUGURATO IL SOGNO DI UNA VITA, IL MUSEO MUSJA A VIA DEI CHIAVARI NELLO SPAZIO IN CUI IL NONNO AVEVA APERTO LA PRIMA BOTTEGA - LA PRIMA MOSTRA CURATA DALL’ONIRICO DANILO ECCHER TRA MOSTRI, DEMONI E SACRI ALTARI…

MUSJA

ovidio jacorossi foto di bacco (2)

(ANSA) Imprenditore e collezionista, Ovidio Jacorossi è morto oggi a Roma. Aveva appena inaugurato il sogno di una vita, il Museo Musia a Via dei Chiavari nello spazio in cui il nonno aveva aperto la prima bottega. Poi diventata una grande industria che nel 1960 occupava un intero palazzo di sette piani all'Eur. Poi dopo la fine dell'impresa Ovidio, che aveva 85 anni, si era dedicato a tempo pieno alla sua passione per l'arte.

ovidio jacorossi foto di bacco (1) ovidio jacorossi Tony Ousler, BlocK, 2019 Hermann Nitsch, Installation view dsc 5160 Monster Chetwynd, Red and Black Head, 2018 Monster Chetwynd, Bat, 2018 Robert Longo, Untitled (Burning Cross–From the American Stories Cycle), 2017 Hermann Nitsch, Untitled 2014 Hermann Nitsch, Untitled 1997 Christian Boltanski, Les Ephemeres, 2018 Gianni Dessì, Camera Oscura, 2019 Monica Bonvicni, BeltDecke #4, 2017 Chiharu Shiota, Sleeping is like Death, 2019 Chiharu Shiota, Sleeping is like Death, 2019 opere di artisti vari (13) Chiharu Shiota, Sleeping is like Death, 2019 Sheela Gowda, People Matter, 2019 Hermann Nitsch, Installation view Hermann Nitsch, The Conquest of Jerusalem, 2008 Flavio Favelli, Grande Oriente, 2019 James Lee Byars, The Chair of Transformation, 1988 Tony Oursler, SenS, 2019 Sheela Gowda, People Matter, 2019 ovidio jacorossi ovidio jacorossi