È MORTO A 73 ANNI BILL VIOLA, UNO DEGLI ARTISTI CONTEMPORANEI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO – VIOLA ERA MALATO DI ALZHEIMER E LASCIA DUE FIGLI E LA MOGLIE, KIRA PEROV, CHE HA DATO L’ANNUNCIO DEL DECESSO SU INSTAGRAM – IN 50 ANNI DI CARRIERA BILL VIOLA HA REALIZZATO INSTALLAZIONI E AMBIENTI VISIONARI, TRA VIDEO IMMERSIVI E PAESAGGI SONORI…

Estratto dell’articolo di Giulia Giaume per www.artribune.com

bill viola

È morto a 73 anni di Alzheimer il grandissimo artista Bill Viola (1951 – 2024), pioniere nei campi dei nuovi media, dei video e dell’arte installativa. […] Viola ha realizzato in 50 anni di carriera installazioni e ambienti visionari, tra video immersivi e paesaggi sonori, concentrandosi sulle esperienze umane fondamentali: la nascita, la coscienza, la morte.

[…] Viola è stato uno dei primi veri sperimentatori delle nuove tecnologie, di cui esplorava sistematicamente i limiti espressivi.”Ho gradualmente realizzato che l’atto della percezione era in effetti una forma praticabile di conoscenza in sé e per sé, e non semplicemente un tipo di fenomeno“, disse.

bill viola threewomen 1

“Ciò significava che quando tenevo in mano la videocamera e il microfono, tenevo in mano un sistema filosofico, non solo uno strumento di raccolta di immagini e suoni“. Opere radicali come The Reflecting Pond, The Greeting e la serie dei Martyr hanno contribuito a tutti gli effetti a far diventare il video una forma altissima di arte contemporanea, influenzando le generazioni successive.

BILL VIOLA BILL VIOLA Bill Viola 97e0 Bill Viola -0a1 Bill Viola BILL VIOLA ROYAL ACADEMY DI LONDRA bill viola ancestors 2 BILL VIOLA ROYAL ACADEMY DI LONDRA bill viola bill viola BILL VIOLA/MICHELANGELO ROYAL ACADEMY DI LONDRA bill viola the reflecting pool