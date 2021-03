OPERA DA TRESOLDI: IL DITO MEDIO DI CATTELAN CON LO SMALTO ROSA. ECCO COME CAMBIA LA SCULTURA L.O.V.E. AL CENTRO DI PIAZZA AFFARI, A MILANO. UN SEGNO DI PROTESTA, SPIEGA LO STREET ARTIST IVAN TRESOLDI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA DELL’8 MARZO: “PIÙ DEL NOVANTA PER CENTO DELLE PERSONE CHE HANNO PERSO IL LAVORO DURANTE QUESTA CRISI SANITARIA E FINANZIARIA SONO DONNE”

Nell’arco di una notte, il dito medio più famoso di sempre si è trasformato in un segno di protesta legata alla Giornata internazionale dei diritti della donna, che cade il prossimo 8 marzo. L.o.v.e. assai è l’opera dello street artist e poeta milanese Ivan Tresoldi – in arte Ivan – che ha raggiunto la cima della grande scultura al centro di Piazza Affari L.O.V.E (acronimo di “libertà, odio, vendetta, eternità”, realizzata da Maurizio Cattelan e donata dall’artista alla città di Milano), dipingendo l’unghia dell’unico dito esistente, il medio, appunto. Il colore designato è il rosa, una scelta non casuale che richiama il simbolo utilizzato dall’associazione femminista NUDM – NON UNA DI MENO a cui l’opera è dedicata, assieme a SMS – Spazio di Mutuo Soccorso, il centro sociale di piazza Stuparich.

“Ho voluto infrangere un tabù, in che misura cioè si può toccare l’opera di un altro artista?“, ha dichiarato Ivan secondo quanto riportato da Repubblica. “Violo l’inviolabile legando la mia arte pubblica ad un discorso ampio sulla condizione femminile. Più del novanta per cento delle persone che hanno perso il lavoro durante questa crisi sanitaria e finanziaria sono donne“, ha concluso. “La pandemia, a più di un anno dal suo arrivo, è ancora raccontata prevalentemente da uomini.

Ovunque e sempre si parla molto poco delle donne e del loro ruolo fondamentale nel tempo e nella società“. Con il suo gesto non autorizzato, Ivan ha voluto quindi lanciare diversi messaggi che toccano sia l’ambito artistico che quello sociale. E, per quelli che si chiedono se l’opera di Cattelan sia stata danneggiata in modo permanente, niente paura, l’artista ha fatto sapere che la vernice utilizzata per l’intervento è ad acqua e per rimuoverla basterà un’idropulitrice. Ora sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Cattelan?

