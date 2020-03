PRENDI L’ARTE E METTILA IN QUARANTENA - È IL "METROPOLITAN MUSEUM OF ART" DI NEW YORK IL PRIMO GRANDE MUSEO AMERICANO CHE DA VENERDÌ 13 MARZO CHIUDERÀ TUTTE E TRE LE SUE SEDI, "THE MET FIFTH AVENUE", "THE MET BREUER" E "THE MET CLOISTERS": SECONDO IL “NEW YORK TIMES” DUE IMPIEGATI AVREBBERO ACCUSATO SINTOMI RICONDUCIBILI A QUELLI INFLUENZALI – A RISCHIO ANCHE I FESTEGGIAMENTI DEI 150 ANNI CHE CADONO AD APRILE… - VIDEO

Desirée Maida per "www.artribune.com"

metropolitan museum of art 6

Il Coronavirus, dopo aver colpito fiere, biennali, istituzioni culturali asiatiche ed europee costringendole ad annullamenti e rinvii di eventi e chiusure, inizia a mettere in ginocchio anche il sistema museale statunitense.

Il primo grande museo americano che ha deciso di chiudere al pubblico è il Metropolitan Museum of Art di New York, che da venerdì 13 marzo chiuderà tutte e tre le sue sedi: The Met Fifth Avenue, The Met Breuer e The Met Cloisters. Fino ad ora, in tutto lo stato di New York sono stati accertati oltre 200 casi di Coronavirus, e secondo il New York Times, due impiegati del Met avrebbero accusato sintomi riconducibili a quelli influenzali.

metropolitan museum of art 2

CORONAVIRUS. CHIUDE IL MET DI NEW YORK

“La priorità del Met è proteggere e supportare il nostro personale, i volontari e i visitatori e abbiamo adottato diverse misure precauzionali proattive, tra cui scoraggiare i viaggi verso le aree colpite, implementando rigorose procedure di pulizia e una stretta comunicazione con i funzionari sanitari di New York City e i Centri per il controllo delle malattie”, ha dichiarato in una nota stampa Daniel H. Weiss, Presidente del Met.

metropolitan museum of art 7

“Anche se non abbiamo casi confermati collegati al Museo, pensiamo che dobbiamo fare tutto il possibile per garantire un ambiente sicuro e salutare per la nostra comunità, che in questo momento ci chiama a ridurre le riunioni mantenendo l’ambiente il più pulito possibile.

Non vediamo l’ora di annunciare presto quando saremo in grado di dare il benvenuto al nostro personale e ai visitatori al Museo”. Al momento, quindi, non è stata comunicata alcuna data di riapertura. Per i propri impiegati, il Met ha messo in atto procedure che consentiranno il lavoro da casa.

metropolitan museum of art 4

I 150 DEL MET. ANNIVERSARIO A RISCHIO?

La chiusura del museo arriva quasi alla vigilia di una data importante: il prossimo 13 aprile infatti il Met festeggerà il 150esimo anniversario dalla sua nascita, e nel corso dei mesi successivi si susseguiranno eventi, mostre e programmi che ne ripercorreranno la storia e le collezioni, coinvolgendo il vasto pubblico all’interno dell’istituzione e non solo.

metropolitan museum of art 1

Tra gli appuntamenti principali sono la mostra Making The Met, 1870–2020 e l’apertura delle British Galleries recentemente rinnovate. Adesso però l’emergenza sanitaria che si sta abbattendo anche sugli USA sta disseminando un clima di incertezza anche nel mondo della cultura e del Met in particolare. Per quanto riguarda il programma di eventi per il 150esimo anniversario dalla nascita, il Museo non ha ancora stabilito se si svolgerà come da programma o meno.

metropolitan museum of art 8 metropolitan museum of art 5 metropolitan museum of art new york the metropolitan museum of art metropolitan museum of art 3