Articolo di Vittorio Feltri per “Arbiter” pubblicato da “Libero quotidiano”

Maurizio Cattelan è l'artista italiano più famoso al mondo. Specialista in installazioni provocatorie, Cattelan sa sempre come far parlare di sé. Tra le sue imprese, ricordiamo la statua di Hitler che prega nel ghetto di Varsavia, Giovanni Paolo II abbattuto da un meteorite, il dito medio innalzato davanti alla Borsa di Milano, i bambini impiccati ai rami dei viali della stessa città.

Spiritoso, autore di surreali interviste, editore della rivista Toilet Papers, un nome un programma, Cattelan aveva annunciato di ritirarsi e di andare in pensione, nonostante sia relativamente giovane, essendo nato a Padova nel 1960. Da quando si è ritirato, ha ripreso a "lavorare". Opere nuove, nessuna. Ma tante mostre in tutto il pianeta e nelle istituzioni più prestigiose.

Tra le installazioni più recenti, poco prima del parziale addio, Cattelan ha realizzato "America", un wc coperto di oro a 18 carati, perfettamente funzionante ed esposto al Guggenheim Museum di New York. Uno sberleffo agli Usa, un singolare memento mori, un avviso sull' infinita vanità del tutto, ricchezza inclusa. "Il cesso d' oro", nome volgare col quale l'opera è conosciuta, vale cinque milioni di sterline. Il 12 settembre è stato trasportato in Inghilterra, a Blenheim Palace, splendido palazzo nell' Oxfordshire e residenza di famiglia di Winston Churchill.

Lì, il 12 settembre è stata inaugurata una mostra dedicata a Cattelan. Il "cesso d' oro" è stato installato in modo che, come previsto, funzionasse alla perfezione. Parte dell'esibizione consiste proprio nel concedere ai visitatori tre minuti per fare i propri bisogni. Al Guggenheim, hanno già tirato lo sciacquone in seicentomila. Nella notte del 13, "Il cesso d' oro" è stato rubato.

Un ladro è stato fermato subito dopo, ma l'opera è sparita dalla circolazione. Nel frattempo, le tubature del palazzo hanno scaricato acqua sul pavimento, allagando mezza casa. Prima dell' inaugurazione della mostra, il pronipote di Winston Churchill Edward Spencer aveva detto: "Almeno rubarlo non è così facile". "Almeno" perché un' opera così dissacrante non è mai stata esposta nei saloni barocchi di Blenheim Palace. E invece...

CHURCHILL

I ladri hanno impiegato tutta la notte per estrarre l'opera dal pavimento. Nel corso dell'operazione, hanno rotto i tubi dell'acqua del settecentesco palazzo, da tre secoli proprietà dei Churchill, casa natale dello statista Winston e sua residenza di campagna, patrimonio Unesco. Il palazzo è stato chiuso qualche giorno, per le indagini ma anche per le riparazioni necessarie. Prima dell' alba, attorno alle 4.50, i delinquenti si sono allontanati, secondo la polizia della Thames Valley, a bordo di due furgoni.

È stato subito arrestato un uomo di 66 anni, ma le indagini proseguono e dell' opera non c'è ancora nessuna traccia. Qualcuno, scrivono i quotidiani britannici, ipotizza uno scherzo o un gesto artistico; ma l'ipotesi che sia un furto vero e proprio è quella più accreditata.

Come opera d' arte- quotata, secondo Reuters, attorno a un valore di 5 milioni di sterline - "America" è difficilmente rivendibile anche su un mercato nero, e difficile da installare; ma la materia prima di cui è fatta, 103 chili di oro massiccio, vale, con la quotazione attuale dell' oro (circa 43 euro al grammo), 4,4 milioni.

"America" si è già trovata al centro di bizzarri episodi di cronaca. Nel 2017, il presidente Trump chiese in prestito, per gli appartamenti privati della Casa Bianca, un "Paesaggio innevato" (1888) di Vincent Van Gogh; la curatrice del Guggenheim, Nancy Spector, offrì di prestargli proprio "America".

LA RISPOSTA DI TRUMP

Ignota la risposta di Trump, comunque l'installazione non si è mossa da New York. Esiste forse un legame segreto tra Trump e "America"? Cattelan non ha mai stabilito un parallelo esplicito fra l' opera, creata nel 2016, e il presidente americano eletto nello stesso anno. Il catalogo del museo spiega che: «L'estetica di questo trono ricorda gli eccessi dorati delle residenze di Trump e delle case che lui ha costruito». Rimarremo col dubbio, che Cattelan si guarderà bene dallo sciogliere.

L'arrivo del "Cesso d' oro" nell'ex residenza di campagna del premier britannico Churchill, vincitore della Seconda guerra mondiale, non era andato liscio. A molti era sembrata un' idea stupida. Il critico d' arte del Guardian Jonathan Jones, che definisce Cattelan «the Italian art prankster», il burlone dell' arte italiana, ha scritto che «è come fare la pipì sulla porcellana, ma anche, se ci si guarda attorno, sulla storia patria».

A volte l' arte contemporanea è così: in un primo momento scatena una risata sarcastica e liberatoria. Poi, esaurito l' effetto sorpresa, perde fascino. Provate a passare due volte al giorno davanti al dito medio di Cattelan davanti alla Borsa: io l'ho fatto per anni. L' impatto è stato divertente ma alla lunga il dito medio ha cominciato a sembrarmi inutile, stupido e francamente molto brutto. Possibile che "Il cesso d' oro" provochi la stessa reazione. In tutti ma non nei ladri. Loro, se non si fanno beccare, hanno trovato l"America".

