27 set 2021 18:47

RAFFA PER SEMPRE – MARZIANI: AD AVELLINO UNA MOSTRA DI FOTOGRAFIE INEDITE PER RI-SCOPRIRE UNA CARRÀ CHE SAREBBE PIACIUTA AD ANDY WARHOL - LA FOTOGRAFA CHIARA SAMUGHEO, OGGI 96ENNE, APRE LE PORTE DEL SUO ARCHIVIO, TRA CENTINAIA DI FOTO CHE RITRAGGONO LE TANTE PERSONALITÀ DI RAFFA. E’ LA PIÙ BELLA EREDITÀ VISIVA PER RACCONTARE LA PUNTA PIÙ ALTA DEL POP TELEVISIVO CHE, ATTRAVERSO L’OCCHIO D’ARTISTA, SI TRASFORMA IN DOCUMENTO SOCIOLOGICO - VIDEO