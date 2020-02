SI PUÒ VENDERE UNA PERFORMANCE ARTISTICA? SE HAI IL FIUTO PER I DOLLARONI DI MARINA ABRAMOVICH, CERTO CHE SÌ! L'ARTISTA HA MESSO ALL'ASTA DA CHRISTIE'S ''THE LIFE'', STIMATA TRA LE 400MILA E 800MILA STERLINE. I VISITATORI SPERIMENTERANNO, PER 19 MINUTI, UN INCONTRO "INTIMO E DIGITALE". L'ASTA È IN PROGRAMMA A OTTOBRE 2020, MA LA PERFORMANCE SARÀ REALIZZATA DAL VIVO A LOS ANGELES SU APPUNTAMENTO

Nicoletta Orlandi Posti per ''Libero Quotidiano''

I collezionisti d' arte comprano quadri, sculture, grafica e design: c' è chi li espone a casa, chi li conserva nei caveau e chi li rivende per ottenere dei profitti. Ma cosa succede nel caso di una performance? Si può acquistare un' azione che l' artista realizza in un tempo e in uno spazio specifico di fronte a un pubblico e e dove il corpo stesso dell' artista è il medium artistico? Finora non era possibile: i venditori si limitano a usare le performance come un amo per vendere il lavoro degli artisti.

Ma Christie' s, battendo tutti sul tempo, ha già fatto il primo passo verso una rivoluzione del mercato dell' arte. Un' asta speciale sarà organizzata in autunno a Londra con protagonista l' artista Marina Abramovic e la sua performance «The Life», un' opera in Mixed Reality, stimata tra le 400.000-800.000 sterline. I visitatori sperimenteranno, per 19 minuti, un incontro "intimo e digitale" con l' artista.

L' asta è in programma dall' 8 all' 11 ottobre 2020, ma prima della messa all' incanto, la performance sarà realizzata dal vivo dalla Abramovic a Los Angeles su un appuntamento, con posti limitati, dal 10 al 15 febbraio, prima di essere esposta a New York all' inizio di maggio e dal 3 all' 8 ottobre sarà a Londra.

Questa innovativa opera d' arte - una fusione di arte e tecnologia - coinvolgerà il pubblico all' interno della sede londinese di Christie' s, sfruttando la tecnologia pionieristica di HoloLens 2 di Microsoft e la produzione visionaria di Tin Drum, per dare vita alla performance dell' artista. Gli interessati all' acquisto potranno ammirare la celebre performer nella doppia presenza reale/virtuale indossando solo un paio di occhiali speciali. Poi potranno fare l' offerta.

