UN TESCHIO MASCHIO SENZA FISCHIO - BASQUIAT DA RECORD: UNO DEI TESCHI DELL’ARTISTA VENDUTO ALL'ASTA DA CHRISTIE’S PER OLTRE 93 MILIONI DI DOLLARI. VENT'ANNI FA NE COSTAVA MENO DI UNO - L’OPERA "IN THIS CASE" APPARTENEVA A GIANCARLO GIAMMETTI, IL COMPAGNO DI VALENTINO...

Da repubblica.it

Il grande teschio del 1983 "In This Case" di Jean-Michel Basquiat offerto da Giancarlo Giammetti, il collezionista e co-fondatore con Valentino Garavani della maison Valentino, è stato venduto all'asta da Christie's per oltre 93 milioni di dollari, ben oltre la stima di partenza di 50 milioni.

Giammetti aveva acquistato il dipinto nel 2007 dal gallerista newyorchese Larry Gagosian e poi lo aveva appeso nella penthouse con spettacolare vista su Central Park dove fu fotografato nel 2013 dalla rivista "Architectural Digest" assieme a pezzi di una vasta raccolta comprendente un altro Basquiat, e poi opere di Marc Rothko, Richard Prince, Anselm Kiefer, Picasso e David Hockney.

In precedenza "In This Case" era stato venduto da Sotheby's nel novembre 2002 per 999.500 dollari: in quasi due decenni, il prezzo pagato da Christie's rappresenta un incredibile aumento del valore di oltre 90 volte.

