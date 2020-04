VIENI AVANTI CREATIVO – ALESSANDRA MAMMI’: IN ATTESA DI UN FUTURO SALONE DEL MOBILE POST-COVID SI INIZIA A DISEGNARE IL MONDO CHE VERRÀ - PANCHINE MULTIUSO, ISOLE GALLEGGIANTI, IL CARICATORE-SANIFICATORE PER SMARTPHONE DA METTERE ALL’INGRESSO DI CASA E UN AGGEGGIO DA STAMPARE SUBITO IN 3D PER APRIRE LE PORTE SENZA USARE LE MANI, MA SOLO L’AVAMBRACCIO - LE MASCHERINE ALTERNATIVE…

Alessandra Mammì per Dagospia

Pericolosissimi i creativi in quarantena che stanno disegnando il mondo che verrà con e dopo il Covid. In attesa di un futuro Salone del Mobile che sfiderà ogni scenografia da fantascienza, i siti specializzati in abitare e design domestico cominciano a registrare le prime pionieristiche allucinazioni.

Ad uso pubblico e più immediato possibile è ad esempio l’invenzione di Lanzillo&Partners ( fonte Design Boom). Una panchina antimulta, provvista di vetri divisori misuratori della distanza anti Covid che permetteranno a ogni anziano signore di leggere il giornale al giardinetto e promettono di riportare alla normalità i parchi pubblici, ma non spiegano però chi e come potrà mantenere pulito tanto ingegnoso oggetto. Segue sempre da suggerimento di Design Boom la più complessa struttura polimorfa di isole galleggianti di Marshall Becher & studio Fokstrot da Copenaghen un nuovo tipo di spazio pubblico ad alto tasso di isolamento per creare un parkipelago dalle dovute distanze.

Ogni isola, si legge, è ancorabile ovviamente dove si vuole e, promette di dare ospitalità a molluschi sott’acqua e ad alberi sopra, creando un nuovo ecosistema anti Covid. Va da sé però che la proposta è limitata alle sole città di mare e di lago, quindi per Milano non va bene. Il prestigioso sito di Dezeen invece ha inaugurato una quotidiana rubrica per la Design Coronavirus Community ( c’è anche un appello di Fabio Novembre) dove ogni giorno pubblica pensieri, commenti,progetti e visioni future compresi consigli su come adeguarsi arredativamente parlando, all’home-working più otto diversi disegni per mascherine e schermi che indosseremo nei prossimi mesi: Spirito pratico invece per gli oggetti domestici proposti da ADnews.

Che informa come i designer Manuela Simonelli e Andrea Quaglio abbiano progettato un caricatore / sanificatore per smart Phone, da mettere all’ingresso di casa. Simpatico secchiello che “ sotto le sembianze di una fioriera ( è scritto) nasconde una lampada UVC che sterilizza il vostro telefono mentre un carica batteria Wireless lo riporta in vita in 20 minuti. La compagnia belga Materialise infine ha prodotto un aggeggio da stampare subito in 3D per aprire le porte senza usare le mani, ma solo l’avambraccio. Due viti e una specie di prolunga che si applica a qualsiasi maniglia ci difenderà d’ora in poi dal contatto scarsamente igienico con altrui dita. Per chi vuole provare Materialise condivide gratuitamente il file del suo apriporta a mani libere. Connettersi e provare per credere.

