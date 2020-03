COSA SUCCEDE SE UN CALCIATORE RISULTA POSITIVO AL CORONAVIRUS? SALTA IL CAMPIONATO? TOMMASI (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CALCIATORI): “IL RISCHIO DI CONTAGIO C'È. L'UEFA PRENDA IN CONSIDERAZIONE L'IDEA DI RINVIARE EURO 2020, PER DARE PIU' TEMPO AI CAMPIONATI. LA SERIE A NON HA DATE PER I CALENDARI" - L'EX NAZIONALE DANESE KAHLENBERG IN QUARANTENA – A NORIMBERGA NON VOGLIONO CHE SI GIOCHI L’AMICHEVOLE GERMANIA-ITALIA...