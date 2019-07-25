IL CAMPEGGIO È DIVENTATO UN LUSSO – IN FRANCIA I CAMPING POPOLARI SONO SEMPRE MENO E VENGONO SOSTITUITI DA HOTEL EN PLEIN AIR DOTATI DI TUTTI I COMFORT – LO CHIAMANO “GLAMPLING”, DALL’UNIONE DI GLAMOUR E CAMPING, E LA QUESTIONE STA DIVENTANDO POLITICA, COMPLICI I GILET GIALLI: I POVERI RINUNCIANO AD ANDARE IN VACANZA MENTRE I RICCHI SI PAPPANO ANCHE L’ULTIMO RESIDUO DI ALLOGGIO POPOLARE – LA PRIMA PAGINA DE “LE PARISIEN”