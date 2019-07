FATE LARGO A 'STI ZOZZONI - ANCHE QUEST’ANNO MILIONI DI PERSONE SI RIUNIRANNO A BORYEONG, IN COREA DEL SUD, PER TUFFARSI NEL FANGO! LA SPIAGGIA DIVENTA UN PARCO GIOCHI E ARRIVANO FROTTE DI TURISTI OCCIDENTALI PER RICOPRIRSI DI MELMA E GODERE DELLE PROPRIETÀ BENEFICHE DEI FANGHI. MA È SOLO UNA SCUSA PER STRUSCIARSI E FAR VEDERE LE TETTE – FOTOGALLERY DELLE SCORSE EDIZIONI + VIDEO

Corea del Sud, milioni di persone si tuffano nel fango: la strana festa in riva al mare

Sofia Gadici per www.repubblica.it

boryeong mud festival il festival del fango in corea 5

Previsti anche quest'anno milioni di partecipanti per l’edizione numero 22 dell’annuale Festival del Fango, in Corea del Sud. Una tradizione bizzarra iniziata nel 1998 nella città balneare di Boryeong, a tre ore dalla capitale sud coreana Seul. Ogni estate il centro ospita un festival totalmente dedicato al fango che in quella zona è ricco di minerali e si ritiene abbia molte proprietà benefiche.

boryeong mud festival il festival del fango in corea 7

Per questo motivo la spiaggia diventa un grande parco giochi dove divertirsi coperti di fango e combattere così anche il caldo estivo. L’iniziativa piace anche ai turisti occidentali: “Un posto fantastico in riva al mare dove divertirsi e stare bene”.

