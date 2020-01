QUANTO È SICURA LA COMPAGNIA AEREA CON LA QUALE STATE VOLANDO? NON VI CONSIGLIAMO DI FARVI QUESTA DOMANDA A 10.000 METRI DI ALTITUDINE, MA SE VOLETE PRENOTARE IL PROSSIMO VIAGGIO E STARE TRANQUILLI DATE UN’OCCHIATA ALLA NUOVA CLASSIFICA DI A"IRLINERATINGS.COM" CHE MONITORA 405 COMPAGNIE AEREE: TRA LE MIGLIORI CI SONO KLM, AER LINGUS E LUFTHANSA, MA RIMANE SALDA IN PRIMA POSIZIONE LA…

Elmar Burchia per "www.corriere.it"

qantas

"Quanto è sicura la compagnia aerea con cui sto volando in questo momento?". Questa non è proprio la domanda da porsi mentre ci si trova a 10.000 metri di altitudine. Se invece volete sapere la risposta prima di salire a bordo, dovreste dare un'occhiata alla nuova classifica di Airlineratings.com sulle compagnie aeree più sicure al mondo, che presentiamo dalla ventesima alla prima posizione.

Il sito specializzato, che monitora 405 compagnie, ha pubblicato come ogni anno l’elenco delle compagnie aeree che ritiene più affidabili. A dominare sono soprattutto le compagnie asiatiche.

decollo klm

20a posizione KLM

La KLM Royal Dutch Airlines è la compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi. E si trova in ventesima posizione nella classifica 2020 di Airlineratings.com. Per stilare la graduatoria sono stati presi in esame diversi fattori. Tra questi: le valutazione delle agenzie governative, i dati storici sugli incidenti gravi e l'età della flotta dei velivoli a disposizione.

AER LINGUS RAGAZZO MORDE DUE PASSEGGERI 1

19a posizione Aer Lingus

Aer Lingus è una compagnia irlandese di proprietà della International Airlines Group. I primi 20 vettori nella lista sono tutti “leader nel settore della sicurezza aerea, dell'innovazione e della messa in servizio di nuovi aerei”, ha detto l’amministratore delegato di Airlineratings.com, Geoffrey Thomas.

Lufthansa sciopero

18a posizione Lufthansa

Lufthansa è la principale compagnia aerea tedesca e la settima compagnia aerea del mondo per passeggeri. Per stilare la classifica, dicono dal sito australiano, non sono stati considerati gli incidenti “minori”, poiché si verificano frequentemente per tutti i vettori e non sono determinanti per definire il livello di sicurezza generale.

finnair

17a posizione Finnair

Finnair è la maggiore compagnia aerea della Finlandia, nonché la sua compagnia aerea di bandiera. A livello di probabilità statistica, il 2019 è stato il secondo anno più sicuro di sempre. In tutto si sono contati 94 incidenti e 247 vittime, ossia meno della metà del 2018.

16a posizione Swiss

È la principale compagnia aerea svizzera con sede a Zurigo, nata nel 2002 dal fallimento della compagnia di bandiera Swissair. Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com ha commentato che “tutte le compagnie hanno problemi, di solito meccanici, ogni giorno, ma è come il personale li affronta a fare la differenza fra una compagnia sicura e una a rischio”.

swiss air

15a posizione Royal Jordanian

La Royal Jordanian Airlines è la compagnia aerea di bandiera della Giordania, con sede ad Amman. Nel 2019 ci sono stati 38,29 milioni di decolli effettuati nel mondo.

14a posizione SAS

Scandinavian Airline System Denmark-Norway-Sweden, conosciuta anche come Scandinavian Airlines, è la compagnia aerea di bandiera di Svezia, Danimarca e Norvegia.

virgin atlantic 7

13a posizione TAP Portugal

TAP Air Portugal è la compagnia aerea di bandiera del Portogallo. Agli Oscar dei viaggi 2018, Tap, membro di Star Alliance, si è aggiudicata il riconoscimento di compagnia aerea leader globale per il Sud America e compagnia aerea leader globale per l'Africa.

12a posizione Virgin Atlantic

La Virgin Atlantic è una compagnia aerea britannica controllata da una holding.

CATHAY

11a posizione Hawaiian Airlines

La Hawaiian Airlines è una compagnia aerea statunitense con sede presso Honolulu, nello Stato delle Hawaii.

10a posizione Virgin Australia

Virgin Australia Airlines è la seconda compagnia aerea australiana.

9a posizione Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific Airways è la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong.

8a posizione Alaska Airlines

La Alaska Airlines è una compagnia aerea statunitense con sede a SeaTac, Washington.

emirates

7a posizione Emirates

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai.

6a posizione Singapore Airlines

Singapore Airlines è la compagnia aerea di bandiera dello Stato di Singapore.

5a posizione Qatar Airways

La Qatar Airways è la compagnia aerea di bandiera del Qatar.

4a posizione Etihad

Etihad Airways è la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti e ha sede ad Abu Dhabi.

alitalia etihad

3a posizione EVA Air

EVA Air è una compagnia aerea taiwanese.

2a posizione Air New Zealand

In seconda posizione c'è Air New Zealand, la compagnia aerea di bandiera della Nuova Zelanda.

1a posizione Qantas

Qantas, compagnia aerea di bandiera dell'Australia, è da sessant'anni il vettore più all'avanguardia nelle migliorie nel campo della sicurezza e non ha registrato un singolo decesso nell'era dell'avvento dei jet. Il vettore è stato anche pioniere del Future Air Navigation System, che permette di monitorare e registrare le prestazioni dell’aeromobile e dell’equipaggio.

qantas

Ha inoltre contribuito a sviluppare l’uso del sistema globale di navigazione satellitare per gli atterraggi automatici. AirlineRatings.com ha anche identificato le 10 compagnie low cost più sicure. Eccole, in ordine alfabetico: Air Arabia; Flybe; Frontier; Hk Express; IndiGo; Jetblue; Volaris, Vueling; Westjet e Wizz.

