SONNO O SON DESTO – A NEW YORK HA APERTO L’EQUINOX HOTEL, IL PRIMO ALBERGO AL MONDO DEDICATO ALLA CURA DEL SONNO – PER FAVORIRE UNA BELLA DORMITA NELLE STANZE LA TEMPERATURA È MANTENUTA COSTANTEMENTE TRA I 18 ED I 19 GRADI, LE PERSIANE A SCOMPARSA GARANTISCONO IL BUIO TOTALE E LE FINESTRE SONO COMPLETAMENTE INSONORIZZATE – E ANCHE IL IL MATERASSO È… (VIDEO)

Da "www.lastampa.it"

equinox hotel new york 9

Un albergo dedicato alla cura del sonno nella città che non dorme mai. A New York ha aperto Equinox Hotel, il primo hotel del sonno al mondo nonché il primo associato ad un brand del Fitness. Equinox Fitness è infatti un'azienda americana del luxury fitness che comprende tra gli altri SoulCycle, centro dedicato esclusivamente allo spinning frequentato anche dall'ex First Lady Michelle Obama.

equinox hotel new york 5

Equinox Hotel si trova in un grattacielo di 91 piani all'interno dell'Hudson Yards il nuovo polo residenziale, business e intrattenimento inaugurato sull'estremo versante occidentale della città, poco distante dal fiume Hudson. Ha 212 stanze, 48 delle quali sono suite e una penthouse. È dotato inoltre di una palestra da oltre 5mila e 500 mq, due piscine, una interna e una esterna, una spa, due ristoranti, di cui uno riservato solo agli ospiti, un bar con terrazza all'aperto con una vista spettacolare e una dining room privata.

equinox hotel new york 3

Ma oltre all'aspetto `wellness´, la vera esperienza all'Equinox Hotel è appunto quella che può essere definita la cura del sonno. L'albergo è stato infatti concepito come un luogo dove il sonno non è negoziabile. Le stanze possono essere paragonate a delle camere del sonno con livelli precisi di temperatura, silenzio e oscurità. «La temperatura è mantenuta costantemente tra i 18 ed i 19 gradi - ha detto all'ANSA Claudia Dalla Torre, 25enne romana a capo del Entertainment and Diplomatic Sales - per incoraggiare il sonno ottimale.

Le persiane a scomparsa garantiscono il buio totale e le finestre sono completamente insonorizzate». L'assenza di qualsiasi tipo di suono è un lusso senza prezzo a New York dove il rumore non dà tregua in qualsiasi momento della giornata. La cura del sonno parte anche dal letto. «Non ci sono molle o parti in metallo - continua Claudia -. Il materasso è fatto a mano in Grecia con fibre naturali che aiutano a prevenire il sudore notturno. Accanto al letto c'è un'area per sedersi perché il letto deve essere riservato esclusivamente al sonno».

equinox hotel new york 2

Tra le amenità, oltre alla vista sul Vessel, la nuova attrazione di New York situata al centro della pizza di Hudson Yards, un'app sulla tivù con dei rituali, come dei tutorial per svegliarsi e per addormentarsi. La doccia del bagno ha tre tipi diversi di gettito d'acqua e anche i prodotti per l'igiene personale sono diversi a seconda se usati al risveglio o prima di andare a dormire e recano l'etichetta Am (mattino) o Pm (pomeriggio).

equinox hotel new york 4

Oltre ad avere il lusso di un sonno indisturbato, gli ospiti dell'albergo potranno ulteriormente coccolarsi con una Spa che offre sauna ad infrarossi, una camera per la crioterapia, IV drip (terapia endovenosa, ndr), un delta wave table, ossia un letto con vibrazione che fa cadere in un sonno profondo. Trenta minuti sembrano come aver dormito tre ore.

equinox hotel new york 11

Ma visto che soprattutto alle nuove generazioni piace combinare travel and wellness, l'Equinox Hotel di New York sarà solo il primo di una lunga serie. «Nei prossimi undici anni - spiega Claudia - ne apriremo 33 negli Stati Uniti, il prossimo già dalla fine dell'anno prossimo a Seattle. Poi seguiranno Los Angeles, Houston, Chicago, Honolulu».

equinox hotel new york 7 equinox hotel new york 8 equinox hotel new york 6 equinox hotel new york 1 equinox hotel new york 10