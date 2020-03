Alberto Dandolo su Instagram:

Solo questa mattina, dopo 36 ore di ricovero, ho potuto tirare un sospiro di sollievo avendo ricevuto l' esito del tampone ( test ripetuto 2 volte ) e quello di tutta una serie di accertamenti, che conferma la mia negatività al Covid-19.

La preoccupazione è stata grande perché tutta una serie di sintomi e valori (soprattutto quello legato al livello di saturazione emoglobinica arteriosa, ossia dell'ossigeno presente nel sangue) non lasciavano ben sperare, tanto che è stato necessario fare ben 2, dolorosissimi, prelievi sanguigni dalle arterie.

Ma oggi la conferma definitiva della negatività. Quindi da qualche ora sono a casa. Non sono obbligato alla quarantena ma cercherò di uscire solo per far la spesa. E' probabile, mi hanno detto I medici, che nelle scorse settimane sia entrato in contatto con il virus in forma lieve e che il mio sistema immunitario sia stato in grado di combatterlo. Sta di fatto che è tutto ok.

VI PREGO DI RIMANERE A CASA. HO VISTO CON I MIEI OCCHI QUANTO SIA COMPLESSA E GRAVE LA SITUAZIONE. SIAMO AL COLLASSO. VI PREGO!

Volevo poi ringraziare @melaniarizzoli e @selvaggialucarelli, loro sanno perché. E soprattutto un ENORME, SCONFINATO GRAZIE AGLI EROI CHE HO INCONTRATO AL POLICLINICO DI MILANO. DAL PRIMARIO, AI MEDICI, INFERMIERI E INSERVIENTI. SIETE DEGLI EROI VERI.