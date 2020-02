24 feb 2020 15:50

C'È IL SETTIMO MORTO PER IL CORONAVIRUS, MA IN REALTÀ È IL SESTO - SI TRATTA DI UN 80ENNE CHE ERA STATO PORTATO ALL'OSPEDALE DI CODOGNO PER UN INFARTO GIOVEDÌ SCORSO, LO STESSO GIORNO IN CUI È STATO RICOVERATO IL 38ENNE, IL ''PAZIENTE 1'' - MA LA REGIONE SMENTISCE CHE LA MORTE DELLA SIGNORA DI CREMA AGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA SIA DOVUTA AL CORONAVIRUS - IL DERMATOLOGO DI MILANO? STA BENE E SONO STATE MESSE IN ISOLAMENTO LE PERSONE CON CUI AVEVA INTERAGITO