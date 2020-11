E ALLORA DITELO CHE VOLETE L’ESTINZIONE! DOPO MESI DI ASTINENZA, ARRIVA L’ENNESIMO STUDIO CHE METTE UNA PIETRA TOMBALE SULLE GIÀ RARE NOTTI DI SESSO IN PANDEMIA: UN GRUPPO DI RICERCATORI DI MIAMI HA SCOPERTO CHE NON SOLO IL COVID PUO' CAUSARE INFERTILITÀ MASCHILE, MA PUÒ ESSERE TRASMESSO SESSUALMENTE DA…

DAGONEWS

bacio coronavirus

Il COVID-19 può causare infertilità maschile e può anche essere diffuso sessualmente da uomini asintomatici. È quanto emerge da uno studio della Miller School of Medicine dell'Università di Miami.

«È un virus che si lega a un recettore presente in quasi tutti gli organi del corpo. In effetti, i tre organi più importanti in cui i recettori sono alla più alta densità sono i polmoni, i reni e i testicoli - spiega il dottor Ranjith Ramasamy, direttore di urologia riproduttiva presso la Miller School -

spermatozoi 1

Abbiamo scoperto che il virus può essere presente all'interno dei testicoli grazie a biopsie effettuate non solo su uomini che sono morti per COVID, ma anche da pazienti guariti asintomatici. Questi risultati ci dicono che non solo può influenzare la fertilità maschile, ma potrebbe essere trasmesso sessualmente da uomini a donne»

Ramasamy ha aggiunto che il virus può danneggiare il tessuto testicolare, indipendentemente dal fatto che gli uomini mostrino o meno sintomi. Sebbene lo studio sia in fase preliminare e debba essere svolto altro lavoro, Ramasamy afferma che questo sia un primo passo importante.

sesso covid

Il dottor Ramasamy consiglia ai giovani uomini a cui è stato diagnosticato il COVID-19 di parlarne con il medico e persino di prendere in considerazione la possibilità di congelare lo sperma per evitare problemi futuri.

