2 feb 2024 19:32

ANNO NUOVO, COVID NUOVO – È STATA ISOLATA IN SUDAFRICA UNA NUOVA VARIANTE DEL SARS-COV-2 “IPER-MUTATA”. È DEL CEPPO OMICRON E PRESENTA OLTRE 100 MUTAZIONI PECULIARI DI CUI PIÙ DI 30 NELLA PROTEINA SPIKE – PER GLI ESPERTI NON C’È DA PREOCCUPARSI TROPPO: LA PROTEZIONE DA VACCINI E INFEZIONI PREGRESSE NON DOVREBBE ESSERE COMPROMESSA – I CONTAGI IN ITALIA SONO IN CALO...