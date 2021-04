DOVREMO FARE RICHIAMI DI VACCINO ANTI COVID OGNI ANNO? È POSSIBILE ANCHE SE AL MOMENTO NON E’ CERTO - IN PRESENZA DI MUTAZIONI PERICOLOSE, SARA’ NECESSARIO STIMOLARE NUOVAMENTE L'IMMUNITÀ DI CUI OLTRETUTTO NON CONOSCIAMO LA DURATA - GLI SCENARI DELLA PANDEMIA: IL VIRUS DIVENTA ENDEMICO, TROVANDO UNA FORMA DI CONVIVENZA CON L'UOMO TALE DA NON METTERLO IN PERICOLO. IL SECONDO: IL VIRUS CAUSA RISTRETTI FOCOLAI, COME AVVIENE PER IL MORBILLO. IL TERZO È IL PIÙ RASSICURANTE: IL COVID SCOMPARE - MA CE N’E’ UN QUARTO…