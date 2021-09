È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – COME OGNI MARTEDÌ, I CONTAGI SALGONO RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE: OGGI 2.985 CASI (IERI 1.772) E 65 DECESSI, CON 338.425 TAMPONI (214.348 IN PIÙ RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 84,2 MILIONI, CON PIÙ DI 42,1 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (77,99% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 28 settembre 2021

Sono 2.985 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.772). Sale così ad almeno 4.665.049 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 65* (ieri sono stati 45), per un totale di 30.807 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.435.370 e 5.105 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.892). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 98.872, pari a -2.208 rispetto a ieri (-1.164 il giorno prima).

CORONAVIRUS OSPEDALE

Da notare che oggi gli attuali positivi totali scendono sotto la soglia di 100 mila. La riduzione (quel segno meno davanti) negli attuali positivi è dovuto al fatto che i guariti sommati ai decessi sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 338.425, ovvero 214.348 in più rispetto a ieri quando erano stati 124.077. Mentre il tasso di positività è 0,9% (l’approssimazione di 0,88%); ieri era 1,4%.

tamponi ai bambini

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì per effetto di più tamponi: la curva in oscillazione sale andando verso metà settimana. Dal confronto con lo scorso martedì (21 settembre) — lo stesso giorno della settimana —, quando sono stati registrati +3.377 casi con un tasso di positività dell’1%, si vede che c’è ancora un piccolo miglioramento: infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con un rapporto di casi su test inferiore (0,9% contro 1%). Il trend si mantiene in discesa lenta (da settimane).

ospedale covid

Il sistema sanitario

In calo le degenze in area medica e in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -69... (ieri +52), per un totale di 3.418 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -29 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +5), portando il totale dei malati più gravi a 459, con 19 ingressi in rianimazione (ieri 29).

selfie vaccino

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 84,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 42,1 milioni (77,99% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto una sola dose sono 44,9 milioni di persone (83,24% dei vaccinabili), mentre 53.343 hanno avuto la dose aggiuntiva.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 882.905: +345 casi (ieri +136)

Veneto 468.500: +376 casi (ieri +181)

Campania 455.758: +222 casi (ieri +173)

Emilia-Romagna 423.119: +197 casi (ieri +289)

Lazio 383.938: +252 casi (ieri +217)

Piemonte 378.628: +192 casi (ieri +118)

Sicilia 297.302: +553 casi (ieri +227)

Toscana 281.641: +190 casi (ieri +164)

Puglia 268.369: +125 casi (ieri +57)

Marche 113.704: +61 casi (ieri +26)

Friuli-Venezia Giulia 113.558: +51 casi (ieri +16)

Liguria 112.529: +84 casi (ieri +3)

Calabria 83.475: +97 casi (ieri +107)

Abruzzo 81.091: +28 casi (ieri +8)

P. A. Bolzano 76.783: +68 casi (ieri +5)

Sardegna 75.139: +49 casi (ieri +21)

Umbria 63.702: +29 casi (ieri +18)

P. A. Trento 48.303: +25 casi (ieri +5)

Basilicata 29.991: +31 casi (ieri +1)

Molise 14.494: zero casi per il secondo giorno di fila

Valle d’Aosta 12.120: +10 casi (ieri 0)