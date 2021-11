È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 6.032 NUOVI CASI E 68 DECESSI, CON 645.689 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 91 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 45,1 MILIONI (83,67% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - IL DATO DEGLI ATTUALI POSITIVI TORNA SOPRA LA SOGLIA DI 100 MILA, COME A FINE SETTEMBRE, CON LA DIFFERENZA CHE ALLORA QUESTO PARAMETRO ERA IN CALO, MENTRE ADESSO È IN CRESCITA...

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 9 novembre 2021

Sono 6.032 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.197). Sale così ad almeno 4.818.705 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 68 (ieri sono stati 38), per un totale di 132.491 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.586.009 e 4.613 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.727). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 100.205, pari a +1.430 rispetto a ieri (+1.788 il giorno prima).

tampone

Da notare il dato degli attuali positivi complessivi che torna sopra la soglia di 100 mila, come a fine settembre (vedi 27/9), con la differenza che allora questo parametro era in calo, mentre adesso è in crescita.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 645.689 ovvero 396.574 in più rispetto a ieri quando erano stati 249.115. Mentre il tasso di positività scende allo 0,9% (l’approssimazione di 0,93%); ieri era 1,7%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì: la curva in oscillazione sale per effetto di un maggior numero di tamponi. Difficile fare un confronto con lo scorso martedì, perché il 2 novembre i test nel bollettino sono stati meno del solito, pari 238 mila, ossia come quelli di un lunedì, in quanto processati il festivo di Ognissanti, segnando +2.834 casi. Il trend sembra ancora in salita lenta. Da domani si capirà meglio l'andamento.

curva contagi 9 novembre 2021

Secondo l'Oms in Europa è atteso «un inverno duro» per l'aumento dei contagi in diversi Paesi. Ad affermarlo è il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Hans Kluge, nel corso di un congresso a Barcellona. «La nostra regione è ora l'epicentro della pandemia», ha ribadito, chiedendo agli stati di intensificare le vaccinazioni.

coronavirus ospedale

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +74 (ieri +147), per un totale di 3.436 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +6 (ieri +17) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 421, con 52 ingressi in rianimazione (ieri 35).

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 91 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,1 milioni (83,67% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,7 milioni di persone (86,58% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di un 1,9 milioni di italiani (37,45% della popolazione oggetto di dose booster).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 899.930: +849 casi (ieri +294)

Veneto 486.261: +883 casi (ieri +432)

Campania 472.216: +493 casi (ieri +393)

Emilia-Romagna 436.293: +458 casi (ieri +536)

Lazio 400.541: +773 casi (ieri +449)

Piemonte 387.571: +418 casi (ieri +290)

Sicilia 312.079: +504 casi (ieri +416)

Toscana 292.416: +234 casi (ieri +263)

Puglia 274.595: +241 casi (ieri +150)

Friuli Venezia Giulia 119.833: +287 casi (ieri +438)

Marche 117.410: +138 casi (ieri +73)

Liguria 115.878: +117 casi (ieri +53)

Calabria 88.865: +150 casi (ieri +129)

Abruzzo 83.882: +114 casi (ieri +19)

P. A. Bolzano 80.522: +120 casi (ieri +192)

Sardegna 76.633: +40 casi (ieri +30)

Umbria 65.866: +105 casi (ieri +12)

P. A. Trento 49.863: +73 casi (ieri +27)

Basilicata 30.957: +24 casi (ieri 0)

Molise 14.729: 0 casi (ieri 0)

Valle d’Aosta 12.365: +11 casi (ieri +1)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 34.205: +4 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Veneto 11.856: +7 decessi (ieri +1)

Campania 8.107: +14 decessi (ieri +4)

Emilia-Romagna 13.629: +2 decessi (ieri +6)

Lazio 8.851: +12 decessi (ieri +12)

Piemonte 11.835: +7 decessi (ieri +2)

Sicilia 7.060: +11 decessi (ieri +1)

Toscana 7.311: +3 decessi (ieri +3)

Puglia 6.853: +1 decesso (ieri +3)

Friuli Venezia Giulia 3.879: +3 decessi (ieri +1)

Marche 3.115: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Liguria 4.432: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Calabria 1.457: +2 decessi (ieri +1)

Abruzzo 2.566: nessun nuovo decesso (ieri +1)

P. A. Bolzano 1.208: +1 decesso (ieri nessun decesso)

Sardegna 1.677: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Umbria 1.469: nessun nuovo decesso (ieri +1)

P. A. Trento 1.382: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Basilicata 624: nessun nuovo decesso dal 22 ottobre

Molise 501: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Valle d’Aosta 474: nessun nuovo decesso dal 22 settembre