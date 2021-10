È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 4.866 NUOVI CASI E 50 DECESSI, CON 570.335 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 89,2 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 44,5 MILIONI (82,52% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LA FONDAZIONE GIMBE: “C’È STATO UN NETTO AUMENTO DEI NUOVI CASI SETTIMANALI (+43,2%) RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE.” E IL MOTIVO NON È SOLO L’AUMENTO DEI TAMPONI…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 28 ottobre 2021

Sono 4.866 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.598). Sale così ad almeno 4.757.231 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 50 (ieri sono stati 50), per un totale di 132.004 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.548.449 e 3.400 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.226). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 76.778, pari a +1.413 rispetto a ieri (+319 il giorno prima).

tampone

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 570.335, ovvero 102.231 in più rispetto a ieri quando erano stati 468.104. Mentre il tasso di positività è 0,8 % (l’approssimazione di 0,853%); ieri era 1%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Dal confronto con lo scorso giovedì (21 ottobre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.794 casi con un tasso di positività dello 0,7% (nel numero dei tamponi in entrambi i giorni ci sono quelli per il green pass) si vede che il trend della curva è in salita lenta: infatti oggi ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale leggermente superiore (0,8% contro 0,7%).

curva contagi 28 ottobre 2021

Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe in una settimana (20-26 ottobre) c’è stato «un netto aumento dei nuovi casi settimanali»: +43,2% i nuovi contagi rispetto alla settimana prima (25.585 contro 17.870 precedenti). E anche se la crescita «potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali» fatti anche per il green pass, c’è comunque una maggiore circolazione del virus, come dimostrerebbero i ricoveri che sono aumentati del +7,5% nello stesso arco di tempo.

vaccino

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 89,2 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 44,5 milioni (82,52% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,5 milioni di persone (86,19% dei vaccinabili).

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -6 (ieri +11), per un totale di 2.609 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +6 (ieri 0) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 347, con 32 ingressi in rianimazione (ieri 27).

coronavirus ospedale

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 893.025: +570 casi (ieri +513)

Veneto 479.017: +508 casi (ieri +539)

Campania 465.299: +627 casi (ieri +592)

Emilia-Romagna 431.067: +391 casi (ieri +307)

Lazio 393.497: +594 casi (ieri +503)

Piemonte 384.229: +268 casi (ieri +228)

Sicilia 307.175: +308 casi (ieri +282)

Toscana 288.589: +373 casi (ieri +302)

Puglia 272.296: +215 casi (ieri +265)

Friuli-Venezia Giulia 116.421: +249 casi (ieri +261)

Marche 115.864: +91 casi (ieri +105)

Liguria 114.521: +106 casi (ieri +63)

Calabria 87.008: +174 casi (ieri +137)

Abruzzo 82.646: +98 casi (ieri +106)

P. A. Bolzano 78.588: +83 casi (ieri +158)

Sardegna 76.097: +59 casi (ieri +35)

Umbria 65.003: +56 casi (ieri +79)

P. A. Trento 49.233: +57 casi (ieri +60)

Basilicata 30.710: +24 casi (ieri +32)

Molise 14.654: +12 casi (ieri +24)

Valle d’Aosta 12.292: +3 casi (ieri +7)