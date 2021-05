AVETE MANGIATO VERDURE OGGI? - ECCO I 5 BENEFICI ALLA SALUTE LEGATI AL CONSUMO REGOLARE DI ORTAGGI - ANDREBBERO CONSUMATE CIRCA 5 PORZIONI AL GIORNO, L’EQUIVALENTE DI MEZZA TAZZA DI VERDURE COTTE – MIGLIORANO LA SALUTE COGNITIVA, DANNO SUPPORTO AL SISTEMA IMMUNITARIO E AUMENTANO I LIVELLI DI ENERGIA...

Aumentare l'assunzione di verdure ogni giorno migliorerà la vostra salute cognitiva, il sistema immunitario e i vostri livelli di energia, afferma Lee Holmes, il fondatore di Supercharged Food con sede a Sydney.

“Oltre a essere ricche di vitamine e minerali, le verdure possono anche aiutare a regolare i nostri movimenti intestinali. Anche se non è necessario scegliere ogni volta l'insalata verde sull'hamburger, più lo fai, migliori saranno i tuoi risultati di salute ", ha detto Lee.

Le linee guida delle autorità sanitarie australiane consigliano di mangiare almeno cinque porzioni di verdure al giorno. Una porzione equivale a 1/2 tazza di verdure cotte, una tazza di verdure crude o un pomodoro di media taglia.

Ecco 5 benefici alla salute grazie del consumo regolare di verdure:

1. RISANAMENTO DEL FEGATO

"Il ruolo principale del nostro fegato è metabolizzare i nutrienti che mangiamo, purificare il sangue e convertire le tossine in rifiuti", ha detto Lee. "Sebbene il fegato si purifichi naturalmente da solo, potrebbe non essere in grado di svolgere adeguatamente il proprio lavoro se cerca costantemente di disintossicare alcol, zucchero, farmaci e tossine esterne."

Secondo Lee, le verdure crucifere, come rucola, cavoletti di Bruxelles e broccoli, "supportano la seconda fase della disintossicazione del fegato e riducono lo stress ossidativo per favorire l'eliminazione delle tossine dal fegato".

2. MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ COGNITIVA

Un aumento dell'assunzione di verdure, in particolare quelle a foglia verde, potrebbe aiutare a migliorare la salute cognitiva.

"Secondo una ricerca del 2018, una porzione di verdure a foglia verde al giorno può aiutare a rallentare il declino cognitivo legato all'età", ha detto Lee. "Assumere anche una porzione di verdura può aumentare l'agilità mentale e supportare la cognizione."

3. AUMENTO DEI LIVELLI DI ENERGIA

Il ricco contenuto di vitamina B nelle verdure a foglia verde aiuta a convertire gli alimenti che mangiamo in energia. "Sono anche ricchi di ferro, calcio e vitamine A, C, K ed E, coprendo molte basi nutrizionali", ha detto Lee.

Dunque è particolarmente importante per coloro che non mangiano pollame o frutti di mare.

Poiché la vitamina B è solubile in acqua, non viene conservata nel corpo. Ciò significa che dobbiamo farlo attraverso la nostra dieta ogni giorno ", ha scritto il team della Skincare Clinic. 'Questa energia è necessaria per ogni cellula del nostro corpo, comprese le nostre cellule della pelle! Combinalo con la vitamina C per un assorbimento ottimale. '

4. PELLE PIÙ LUMINOSA

Secondo Lee, uno dei carotenoidi più popolari è il beta-carotene e il cavolo nero è una delle fonti principali.

"Mentre ci sono molti antiossidanti là fuori, i carotenoidi sono uno dei miei preferiti", ha detto. I carotenoidi sono ricchi di antiossidanti e aiutano a neutralizzare i radicali liberi per creare una pelle luminosa. '

Secondo la Skincare Clinic il cavolo nero è anche ricco di luteina, un "super antiossidante che aiuta a combattere i radicali liberi e aumenta la protezione naturale della pelle dai danni del sole UV".

5. SUPPORTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO

"Il nostro naso, bocca, orecchie e intestino tenue fanno tutti parte della prima linea di difesa del corpo contro le infezioni e secernono muco", ha detto Lee. 'Il muco aiuta a eliminare batteri e agenti patogeni dal corpo. Se queste membrane mucose vengono interrotte, i patogeni possono entrare nel corpo e causare raffreddori e influenza.

Ha aggiunto che le verdure verdi, come spinaci, tarassaco e broccoli, possono aiutare a riparare queste membrane mucose in modo che tu possa aiutare il tuo sistema immunitario a fare il suo lavoro.

