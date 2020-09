IL TAMPONE È TIRANNO - IL TEST SULLA COLLABORATRICE DI ''IO E TE'' NON ARRIVA IN TEMPO, E DIACO NON TORNERÀ IN ONDA PER L'ULTIMA PUNTATA: ''SONO GRATO A TUTTI, IL MIO GRAZIE PIÙ COMMOSSO AL PUBBLICO CHE CI HA SEGUITO IN 141 PUNTATE IN UN ANNO E MEZZO'' - E ''MICROMEGA'' FA UNA FENOMENOLOGIA DI PIGI, SULLA PREVALENZA DELL'''IO'' SUL ''TE'': ''L’INTERLOCUTORE VIENE INTEGRALMENTE MODELLATO DAL CONDUTTORE. E TUTTO QUELLO CHE DICE…''