BOLLETTINI ANSIOGENI - NUOVO RECORD IN FRANCIA (3310 CASI IN 24 ORE), MENTRE ANCHE IL VIRTUOSO GIAPPONE SEGNA +1000 PER IL TERZO GIORNO DI SEGUITO - 5MILA NUOVI CONTAGIATI IN RUSSIA, MENTRE IN LIBIA SONO 500 - LO STATO AUSTRALIANO DI VICTORIA HA DECISO DI PROLUNGARE DI UN MESE, FINO AL 13 SETTEMBRE, LO STATO D'EMERGENZA

CORONAVIRUS: NUOVO RECORD IN FRANCIA, OLTRE 3000 CASI

(ANSA) - La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dai media francesi. Sono stati anche individuati 17 nuovi focolai ed è stato calcolato che il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376 in totale, +9 rispetto a venerdì. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono morte 30.409 persone.

Da www.ilsole24ore.com

Giappone, 1000 nuovi casi per il terzo giorno

Il Giappone segnala oltre 1.000 nuovi casi di coronavirus per il terzo giorno consecutivo. Lo riporta la Cnn citando i dati del ministero della Salute. Quasi 400 dei nuovi contagi sono stati registrati a Tokyo. Le vittime di Covid 19 delle ultime 24 ore sono tre.

Australia,Victoria prolunga lo stato emergenza

Lo Stato australiano di Victoria ha deciso di prolungare di un mese, fino al 13 settembre, lo stato d'emergenza dovuto al coronavirus dopo aver registrato altri 16 morti e 279 casi. Lo riporta il Guardian. Il ministro australiano della Salute Greg Hunt sii è detto cautamente ottimista che il prossimo anno sarà disponibile un vaccino contro il Covid-19 annunciando la conclusione di un accordo che ne consentirà la produzione in Australia. Intanto la Nuova Zelanda ha registrato 13 nuovi casi a Auckland, dove dopo 102 giorni senza nessun nuovo contagio si sta assistendo a una recrudescenza del virus. Le opposizioni hanno chiesto alla premier Jacinda Ardern di rinviare le elezioni previste per il mese prossimo.

Russia, quasi 5mila casi nelle ultime 24 ore

La Russia registra 4,969 nuovi casi e 68 morti nelle ultime 24 ore. Il giorno prima i morti erano stati 119.

Trump, in Usa 70 mln test, -6% casi in 7 giorni. Il 15 agosto altri 1.115 morti

Negli Stati Uniti sono stati eseguiti oltre 70 milioni di test sul coronavirus, “più dell'intera Unione europea”, riducendone grandemente i tempi, e c'è stato un calo del tasso di positività al Covid-19 del 71% da aprile e del 15% da luglio, con un calo del 6% solo nell'ultima settimana: parola del presidente americano Donald Trump, che ha tenuto una conferenza stampa da Bedminster, New Jersey. Trump ha anche detto che l'economia Usa, malgrado la grande “peste” (plague) - come chiama la pandemia - gli Usa stanno conoscendo la più veloce e potente ripresa della storia americana, e questo perché - ha aggiunto - la nostra economia ha solide basi e stiamo mettendo al sicuro 50 milioni di posti di lavoro. Negli Stati Uniti il 15 agosto si sono registrati altri 1.115 morti per coronavirus.

Libia, oltre 500 casi in 24 ore

Crescono ancora in maniera marcata i casi di coronavirus in Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 501 nuovi contagi, che portano a 7738 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 154, i guariti a 894, e le persone attualmente positive passano da 6340 a 6699, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese. Nonostante la crisi sanitaria in corso le autorità di Tripoli stanno pensando alle modalità per riaprire in maniera sicura le frontiere terrestri con la Tunisia. Il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, Badr al-Din al-Najjar, ha sottolineato durante un incontro con i rappresentanti del ministero dell'Interno l'importanza di poter disporre di test rapidi Pcr da effettuare su coloro che vogliono uscire ed entrare dal territorio nazionale, oltre ad altre misure sanitarie e di protezione individuale per gli operatori.

