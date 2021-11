BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 13.764 NUOVI CASI E 71 DECESSI, CON 649.998 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 94,3 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 45,5 MILIONI (84,30% DELLA POPOLAZIONE OVER 12). LA TERZA DOSE È STATA SOMMINISTRATA A PIÙ DI 4,1 MILIONI DI ITALIANI (30.72% DELLA POPOLAZIONE OGGETTO DI DOSE BOOSTER)

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 25 NOVEMBRE 2021

Sono 13.764 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 12.448). Sale così ad almeno 4.968.341 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 71 (ieri sono stati 85), per un totale di 133.486 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.668.257 e 6.404 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 7.558). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 166.598, pari a +7.281 rispetto a ieri (+4.807 il giorno prima).

TAMPONE

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 649.998, ovvero 87.492 in più rispetto a ieri quando erano stati 562.505. Mentre il tasso di positività è 2,1% (l’approssimazione di 2,11%); ieri era 2,2%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Siamo ai livelli di fine aprile per numero di nuovi casi (vedi +13.446 casi il 30 aprile e +14.320 casi il 29 aprile). Il trend resta in salita, come mostra il confronto con lo scorso giovedì (18 novembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +10.638 casi con un tasso di positività dell'1,7%: oggi, infatti, ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale maggiore (2,1% contro 1,7%). Il grafico in basso fa vedere in modo immediato qual è l'andamento.

CURVA CONTAGI 25 NOVEMBRE 2021

Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana (17-23 novembre) la crescita dei parametri rispetto alla settimana prima è stata: +27% i nuovi casi (era +32,2% nel report precedente), +8,7% i decessi (era +21,8%), +15,8% i ricoveri (era +15,5%) e +16,4% le terapie intensive (era +14,3%).

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +60 (ieri +32), per un totale di 4.689 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +15 (ieri +13) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 588, con 57 ingressi in rianimazione (ieri 49).

TERZA DOSE VACCINI

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 94,3 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,5 milioni (84,30% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 47 milioni di persone (87,07% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di 4,1 milioni di italiani (30.72% della popolazione oggetto di dose booster)..

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 922.842: +2.302 casi (ieri +2.207)

Veneto 507.300: +2.066 casi (ieri +1.931)

Campania 485.753: +1.110 casi (ieri +965)

Emilia-Romagna 449.672: +1.307 casi (ieri +1.058)

Lazio 417.172: +1.276 casi (ieri +1.283)

Piemonte 395.575: +780 casi (ieri +650)

Sicilia 320.887: +655 casi (ieri +690)

Toscana 299.087: +610 casi (ieri +391)

Puglia 278.221: +233 casi (ieri +273)

Friuli Venezia Giulia 128.508: +845 casi (ieri +782)

Marche 121.882: +480 casi (ieri +361)

Liguria 120.641: +460 casi (ieri +412)

Calabria 91.718: +224 casi (ieri +249)

Abruzzo 86.809: +272 casi (ieri +256)

P. A. Bolzano 85.901: +547 casi (ieri +339)

Sardegna 78.342: +164 casi (ieri +206)

Umbria 67.154: +104 casi (ieri +110)

P. A. Trento 51.412: +177 casi (ieri +151)

Basilicata 31.411: +29 casi (ieri +45)

Molise 15.116: +40 casi (ieri +53)

Valle d’Aosta 12.938: +83 casi (ieri +36)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 34.323: +12 decessi (ieri +13)

Veneto 11.930: +8 decessi (ieri +4)

Campania 8.201: +8 decessi (ieri +5)

Emilia-Romagna 13.744: +11 decessi (ieri +14)

Lazio 8.951: +6 decessi (ieri +6)

Piemonte 11.879: +3 decessi (ieri +6)

Sicilia 7.173: +5 decessi (ieri +6)

Toscana 7.385: +2 decessi (ieri +4)

Puglia 6.881: +1 decesso (ieri +2)

Friuli Venezia Giulia 3.952: +4 decessi (ieri +5)

Marche 3.142: nessun nuovo decesso (ieri +5)

Liguria 4.456: +3 decessi (ieri +2)

Calabria 1.489: +1 decesso (ieri +5)

Abruzzo 2.583: +3 decessi (ieri +1)

P. A. Bolzano 1.235: +2 decessi (ieri +4)

Sardegna 1.689: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Umbria 1.482: +1 decesso (ieri +2)

P. A. Trento 1.384: nessun nuovo decesso dal 12 novembre

Basilicata 625: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Molise 503: nessun nuovo decesso dal 13 novembre

Valle d’Aosta 479: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)