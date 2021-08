BOLLETTINIAMOCI – OGGI 4.200 NUOVI CASI E 22 DECESSI. MA COME OGNI LUNEDÌ CALANO DRASTICAMENTE I TAMPONI: SONO 102.864 QUELLI EFFETTUATI, E INFATTI IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 4% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 71,7 MILIONI, CON PIÙ DI 34,5 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (63,99% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 9 agosto 2021

Sono 4.200 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.735). Sale così ad almeno 4.400.617 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 22 (ieri sono stati 11), per un totale di 128.242 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.157.520 e 1.589 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.991). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 114.855, pari a 2.589 in più rispetto a ieri (+3.731 il giorno prima).

tampone

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 102.864, ovvero 100.647 in meno rispetto a ieri quando erano stati 203.511. Mentre il tasso di positività è 4% (l’approssimazione di 4,08%); ieri era 2,8%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come ogni lunedì, la curva tocca «il punto minimo» della sua altalena per effetto di meno di tamponi (il numero più basso della settimana), in pratica 100 mila meno di domenica.

tampone

E il rapporto di casi su test sale al 4% dal 2,8% precedente, un valore della percentuale che è stato riscontrato l’ultima volta ai primi di maggio. Da confronto con lo scorso lunedì (2 agosto) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.190 casi con un tasso di positività del 3,8%, si vede che il trend è ancora in crescita lenta: infatti ci sono più nuove infezioni del 2 agosto, con un indice di positività maggiore.

Secondo i dati della Sorveglianza integrata sul portale dell’Iss, negli ultimi 30 giorni sono state 300 le persone decedute con diagnosi da Covid e 113.131 i contagiati, di cui 1.313 tra gli operatori sanitari. I dati sono in rialzo rispetto ad una settimana fa (relativa ai 30 giorni precedenti), quando si contavano 260 morti e 81.714 contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari.

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 71,7 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 34,5 milioni (63,99% della popolazione over 12).