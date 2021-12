BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 28.532 NUOVI CASI E 120 MORTI, CON 669.160 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 4,3% - IL PRESIDENTE DELL’ISS BRUSAFERRO: “NEGLI ULTIMI GIORNI LA CURVA DEI CONTAGI CONTINUA A CRESCERE E L’INCIDENZA DELL’ULTIMA SETTIMANA È SALITA NETTAMENTE, A LIVELLI INFERIORI RISPETTO AL RESTO D’EUROPA, MA C’E’ UNA CRESCITA...”

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 17 dicembre 2021

Sono 28.632 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 26.109). Sale così ad almeno 5.336.795 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 120 (ieri sono stati 123), per un totale di 135.421 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.869.406 e 14.457 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 13.704). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 331.968, pari a +14.038 rispetto a ieri (+12.277 il giorno prima).

tampone

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 669.160, ovvero 49.121 in meno rispetto a ieri quando erano stati 718.281. Mentre il tasso di positività è 4,3% (l’approssimazione di 4,278%); ieri era 3,6%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri: si tratta del dato più alto del 2021, che supera il «picco» precedente di +26.824 casi, datato 12 marzo. Basta questo per capire che la tendenza della curva resta in salita.

ospedali covid 2

Secondo l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia l’incidenza è in netto aumento, pari a 241 casi per 100 mila abitanti (era 176 casi per 100 mila, nel report precedente), mentre l’indice Rt sui sintomatici scende leggermente attestandosi a 1,13 (era 1,18), ma sempre al di sopra della soglia epidemica.

«Negli ultimi giorni la curva dei contagi continua a crescere e l’incidenza dell’ultima settimana è salita nettamente, a livelli inferiori rispetto al resto d’Europa, ma c’e’ una crescita», dice il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, commentando il monitoraggio.