9 mag 2020 18:54

IL BOLLETTINO DEI GUARITI - LA CURVA CALA ANCORA: I MORTI SONO 194, I NUOVI CONTAGI 1.083, MENTRE OLTRE 4MILA SI LASCIANO IL COVID-19 ALLE SPALLE. SEMPRE MENO PAZIENTI IN OSPEDALE, SIA IN TERAPIA INTENSIVA CHE NEGLI ALTRI REPARTI - METÀ DEI CONTAGI DI TUTTA ITALIA PERÒ SONO SEMPRE IN LOMBARDIA, SEGUITA DA PIEMONTE ED EMILIA ROMAGNA