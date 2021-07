20 lug 2021 19:41

BORIS, ERA IL CASO DI RIAPRIRE TUTTO? - IN GRAN BRETAGNA SONO STATI REGISTRATI 96 MORTI DI COVID NELLE ULTIME 24 ORE: È IL NUMERO PIÙ ALTO DALLO SCORSO MARZO – IN FRANCIA C’È STATA UN’IMPENNATA “MAI VISTA” DI CONTAGI A CAUSA DELLA VARIANTE DELTA: UNA SETTIMANA FA I CASI ERANO MENO DI 7MILA, ORA OLTRE 18MILA - IL PORTAVOCE DEL GOVERNO: “LA FRANCIA È ENTRATA IN UNA QUARTA ONDATA DEL VIRUS”